Yasak Elma Canlı izle! FOX TV Yasak Elma 114. bölüm canlı izle! 4 Ekim Pazartesi Yasak Elma full HD canlı izleme linki!

Fox TV'nin beğenilen dizisi Yasak Elma bugün yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 4 Ekim Pazartesi Yasak Elma yeni sezon 114. bölümünü canlı olarak izleyebilirsiniz. Yasak Elma bugün 114. bölümü ile ekranlara gelecektir. Peki, Yasak Elma 114. bölümde neler olacak? Yeni bölümde neler olur? Yasak Elma ful canlı izle! Yasak Elma canlı izleme linki var mı? İşte detaylar.

YASAK ELMA CANLI İZLE!

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender, Çağatay'ın peşini bırakmamaya kararlıdır. Kumru'nun bir anlık dikkatsizliği en yakın arkadaşından gizlediklerini ortaya çıkarır. Yıldız'a Doğan'ın yanında gelen bir mesaj, Doğan'ın aradıklarını bulmasına yardımcı olacaktır.

YASAK ELMA KONUSU NE?

Yıldız'ın hayatı Ender Argun'la tanışınca değişir. Ender'in amacı Halit'ten boşanma planına Yıldız'ı alet etmektir. Ender'in ahlaksız teklifiyle ne yapacağını bilemeyen Yıldız, hayatının kararını vermek zorunda kalır. Kardeşi Zeynep ise Halit'in ortağı Alihan'ın şirketinde işe başlar. Yıldız hayallerine kavuşmanın peşindeyken, Zeynep hiç hayal etmediği olaylarla karşılaşacağı başlangıçlara yelken açar… Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Ender Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

YASAK ELMA OYUNCULARI KİMLER?

Şevval Sam

Eda Ece

Nesrin Cavadzade

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Can Nergis

Berk Oktay

Erdal Özyağcılar

Gülenay Kalkan

Barış Aytaç

Serkan Rutkay Ayıköz

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