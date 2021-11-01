Yarışmada 1.240 balık oltayla yakalandı

GÖLCÜK, KOCAELİ (Habermetre) - Türkiye'nin farklı illeri ile birçok ülkeden amatör olta balıkçısının katıldığı 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması, Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Sahilinde gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Deniz Ticaret Odası'nın destekleriyle Kocaeli Sportif Olta Balıkçıları ve Doğa Koruma Derneği tarafından düzenlenen yarışmada dereceye giren sporcular kupa ve hediyelerini aldı. Adeta bir akvaryum gibi her çeşit ve türde balığın bulunduğu İzmit Körfezi'nde İzmarit, Lapin, Hani, İstavrit, İspari, Kırlangıç, Öksüz, Dil, Gelincik, Barbun, Eşkina, Mezgit, İskorpit ve Vatoz türlerinde toplamda bin 240 balık oltalara takıldı.

90 OLTA BALIKÇISI KATILDI

Türkiye, Azerbaycan, İngiltere, Almanya, Yunanistan, İtalya, Polonya, Hollanda ve Tunus'tan 90 amatör olta balıkçısının katıldığı yarışmada ödül töreni gerçekleştirildi. Ödül törenine AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, Kocaeli Sportif Olta Balıkçıları ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Kadir Cihan Pestil, amatör olta balıkçıları ve vatandaşlar katıldı.

EN UZUN BALIK 38 CM

Yarışma kapsamında erkekler kategorisinde 59 balık 565 puan ile Kocaeli'den Evren Tamer birinci, 78 balık 544 puan ile İstanbul'dan Engin Özkan ikinci ve 41 balık 369 puan ile İtalya'dan Marco Murgia üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde 24 balık 440 puan ile Kocaeli'den Dila Gençer birinci, 61 balık 281 puan ile Kocaeli'den Gülmelek Topal ikinci ve 19 balık 169 puan ile Hollanda'dan Miranda Willemse üçüncü oldu. En büyük balık yakalama kategorisinde ise Mersin'den yarışmaya katılan ve 38 cm uzunluğunda kırlangıç balığı yakalayan Rahile Özbaran birinci olarak kupasını kazandı. Yarışmada toplamda bin 240 balık tutuldu. Tutulan balıklar tekrar denize bırakıldı. Dereceye giren sporcuların ödüllerinin verilmesi sonrasında protokol ve sporcular hatıra fotoğrafı çektirdi.

"KOCAELİ'Yİ KÜLTÜR, TURİZM VE SPOR İLE MARKA BİR ŞEHİR HALİNE GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Yarışmanın ödül töreninde konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Çok güzel bir yerdeyiz. Kocaeli şahane bir yer. İstanbul'un boğazını ve İsviçre'nin göllerini aratmayan bir körfezimiz var. Kocaeli'miz sanayi ve ticareti ile tanınıyor ama Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin önderliğinde belediye başkanlarımız ve milletvekillerimizle bu dönemde, Kocaeli'yi sanayi ve ticaretin yanında kültürle turizmle sporla tanıtmak ve bir marka şehir haline getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"KOCAELİ'NİN MUTLU İNSANLARIN YAŞADIĞI BİR ŞEHİR OLMASI İÇİN GAYRET EDİYORUZ"

Yarışmaya katılan tüm sporcuları tebrik eden ve sözlerine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın selamını ileterek başlayan Başkan Vekili Çakmak, "Çok güzel bir Kocaeli günündeyiz. Hava çok güzel ve yurt dışından misafirlerimiz var. Balık var ve balık tutanlar var, yüzler gülüyor. Kocaeli'nin mutlu insanların yaşadığı bir şehir olması için gayret ediyoruz. Bugün de bu güzel organizasyonun düzenlenmesine katkı veren herkese, hakemlerimize, derneklerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

"DENİZCİLİĞE KÜLTÜR VE BİR YAŞAM ŞEKLİ OLARAK BAKABİLMEK GEREKLİ"

Gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Kocaeli Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, "Bu günleri hayal etmiştik, çok şükür ki gördük. 9 yabancı ülkeden katılımcı ile denizciliği tüm yönleriyle anlamış, denizciliğin başkenti olabilecek bir Kocaeli'yi tüm unsurlarıyla beraber hareket ettirebilmenin güzelliğini tüm sivil toplum kuruluşları, tüm Kocaeli'nin bileşenleri ile beraber yapmaktan dolayı çok gurur duyuyorum. Denizciliğe hakim olan ülkelerin dünyadaki pozisyonlarını hep birlikte görüyoruz. Denizciliğe sadece deniz taşıma işi olarak değil, kültür ve bir yaşam şekli olarak bakabilmek gerekir" şeklinde konuştu.

DOĞA KORUMA'DAN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Etaptan oluşan yarışmanın her anının heyecanla geçtiğini belirten Kocaeli Sportif Olta Balıkçıları ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Kadir Cihan Pestil, "Yarışmamız bugün saat 11'de sonlandı. En büyük balığımız 38 cm ile yakalandı. Bu organizasyonu gerçekleştirmemizde bizlere destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyemize, Gölcük Belediyemize ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemize teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

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