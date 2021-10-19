'Yarını Kodlayanlar'dan basketbolda "Ben varım" diyen kız çocuklarına destek

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen 'Yarını Kodlayanlar' projesine basketbolcu kız çocukları da dahil oldu. Kadın Basketbol Dayanışma Derneği ile yapılan iş birliği sonucunda bugüne kadar 3 farklı eğitimle 34 kız çocuğuna ulaşıldı. Eğitimler, ekim sonuna kadar devam edecek.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği, çocukları dijital geleceğe hazırlama hedefiyle ortaklaşa hayata geçirdikleri "Yarını Kodlayanlar" projesini ülke genelinde daha çok çocuğa ulaşacak şekilde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Proje kapsamında, Kadın Basketbol Dayanışma Derneği iş birliğiyle 7-14 yaş arası basketbolcu kız çocuklarına kodlama eğitimleri veriliyor. Basketbolcu kız çocuklarının sporun yanı sıra kodlama gibi diğer konularda da bilgi sahibi olmalarına ve kendilerini geliştirmelerine fırsat sunmak amacıyla hayata geçirilen iş birliğiyle bugüne kadar 34 çocuğa ulaşıldı. 'Dijital Kodlama Eğitimi: Scratch', '3D Tasarım Eğitimi: Tinkercad' ve 'Elektronik Dünyayı Tanımak için: Micro-bit' olmak üzere 3 farklı eğitime katılan çocuklar sertifikalarını aldı. Eğitimler Ekim sonuna kadar devam edecek.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:

"Vakıf olarak, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle, Habitat Derneği iş birliğinde 5 yıl önce başlattığımız 'Yarını Kodlayanlar' projesini büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Tüketen değil üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz proje kapsamında, 7-14 yaş arasındaki çocuklarımıza dijital dünyanın lisanı kodlamayı öğretiyoruz. Bugüne kadar 81 ilde 200 bini aşkın çocuğumuza ulaştık. Projemize kız çocuklarımızın katılımını önemsiyoruz. Katılımcılarımızın yüzde 51'ini kız çocukları oluşturuyor. Bu kapsamda, Kadın Basketbol Dayanışma Derneği iş birliğiyle basketbolcu kız çocuklarına kodlama eğitimleri vermeye başladık. Amacımız, bu öğrencilerimize sporun yanı sıra kodlama gibi diğer konularda da kendilerini geliştirme fırsatı sunmak. Operatör olarak, toplumun genelinde erkeklere biçilmiş rol tanımlarında kadınların da yerinin olduğuna ve bunun cesaretle ön plana çıkarılması gerektiğine inanıyoruz. Bu inançla başlattığımız 'Ben Varım' hareketiyle cinsiyetçi algının kırılması için çalışıyoruz. Kadın Basketbol Dayanışma Derneği ile olan işbirliğimizi bu açıdan da önemsiyor ve basketbolda 'ben varım' diyen kız çocuklarımızın yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle, yüzde yüz eşitlik için herkesi 'ben varım' demeye davet ediyoruz."

Konuyu değerlendiren Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, "Vakıf iş birliğiyle 5 yıl önce başlattığımız ve Türkiye'nin 81 ilinde 200 binden fazla çocuğumuzun kodlama eğitimi ile buluşmasına vesile olan 'Yarını Kodlayanlar' projemizin kapsamını her geçen gün artırmanın haklı sevinci ve gururu içerisindeyiz. Kadın Basketbol Dayanışma Derneği ile hayata geçirdiğimiz ortaklık sayesinde Türkiye'nin birçok farklı yerindeki basketbolcu kız çocuklarımızı kodlama eğitimleri ile buluşturuyoruz. Halihazırda basketbol gibi son derece önemli bir branşta değerli kazanımlar elde eden kız çocuklarımız kodlama eğitimleri ile gerek algoritmik düşünme gerekse de kodlama becerilerini geliştiriyor. Bu vesileyle, sporun birleştirici gücüne ve bireyin kişisel gelişimine yaptığı katkıya gönülden inanan biri olarak, ürettikleri değer ve kız çocuklarımıza kattıkları için Kadın Basketbol Dayanışma Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Dernek olarak, teknolojinin sadece kullanıcısı değil, aynı zamanda üreticisi de olacak genç nesillerin yetişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kadın basketbolunun gelişmesi için çalıştıklarını belirten Kadın Basketbol Dayanışma Derneği Başkanı Fügen Kansak, "Kadın Basketbol Dayanışma Derneği olarak, ülkemizde kadın basketbolunun güçlenmesi ve gelişmesi için toplumsal proje ortaklıkları yapıyoruz. 'KBDD 81 İl Kız Basketbol Şenliği' kapsamında, basketbola yeni başlayan kız çocuklarımıza bilimsel bir bakış açısı katma hedefiyle vakıf ve dernek ile iş birliğine gittik. Projemize koşulsuz destek verdikleri için kendilerine müteşekkiriz. 'Yarını Kodlayanlar' eğitimine katılan kız basketbolcularımızdan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Türkiye'deki bütün kız basketbol altyapısında oynayan kız çocuklarımızı 'Yarını Kodlayanlar' eğitimlerine katılmaya çağırıyoruz. Tüm toplumsal proje ortaklarımıza kız çocuklarımız ve Türkiye'nin aydınlık geleceği adına teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Binlerce çocuğa kodlama eğitimi

Verilen bilgiye göre, 'Yarını Kodlayanlar' projesiyle, Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimlerde çocuklara programlama hakkında fikir sahibi olma, üreticiliklerini ortaya çıkaracak çalışmalar yapma, kendi hayal dünyalarını oluşturma, kendi oyunlarını üretme imkanı sunuluyor. Bugüne kadar 81 ilde 200 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında, son 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer yaklaşık 6,6 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL'lik yatırım 4,4 TL değerinde sosyal fayda oluşturdu. - İSTANBUL