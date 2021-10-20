Yarım asrı deviren çiftler Maltepe'de buluştu

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe Belediyesi, yarım asırdır aynı yastığa baş koyan çiftleri "Aile Haftası" kapsamında düzenlediği kahvaltıda buluşturdu. 70 çiftin katıldığı etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Anne ve babamı kaybettim. Sizler de benim annem, babamsınız. Maltepe'de kocaman bir aileyiz" dedi.

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kendisine bağlı Altın Yıllar Sosyal Yaşam Evi başta olmak üzere ilçede yaşayan ve yarım asırdır aynı yastığa baş koyan çiftleri Seyir Terası'nda düzenlenen kahvaltı programında bir araya getirdi. Muhtarların da katıldığı etkinlikte konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Pandemi hepimizin canını çok sıktı, yaşam koşullarımız değişti. Uzun bir zamandan sonra sizlerle bir araya geldik. Sizlerle birlikte olmaktan büyük bir keyif alıyorum. Zaman zaman bazılarınızla Altın Yıllar merkezimizde, parkta, sokakta bir araya geliyoruz. Yuva kurmak, bir yuvanın temelini atmak, bir aileyi oluşturmak özellikle Anadolu insanı için kutsaldır. Sizler Anadolu'nun çeşitli kentlerinden dünyanın en güzel kenti olan, üç imparatorluğa ev sahipliği yapmış, iki kıt'ayı buluşturan güzel bir kente, yani İstanbul'a geldiniz. Geldiğiniz kentlerdeki, yörelerdeki gelenek ve göreneklerden birisi de aile kurmak." diye konuştu.

"Önünüzde saygıyla eğiliyorum"

Konuşmasında babaannesinden de bahseden Başkan Ali Kılıç konuşmasını, "Bilirsiniz bizde eşiğe niyaz edilir. Çünkü eşik kutsaldır. O eşiğin ardından içeri girdiğinizde siz Tanrı misafiri olarak o evin bir parçası olursunuz. Ben babaannemden bilirim. Onun cevizden bir sandığı vardı. Beline kuşak sarardı. O kuşağın bir tarafında küçük bir tabancası vardı, öbür tarafta da o ceviz sandığının anahtarı vardı. Neydi o ceviz sandığının içindeki kıymet? Bir gün Tanrı misafiri gelirse ona karşı mahcup olmamak içindi. Babaannem de o çeyiz sandığını boşaltmıştı, o sandığı buzdolabı olarak kullanırdı. Bunu niye anlatıyorum? Muhtemel ki hepinizin anneleri, babaları böyle bir hazırlık içerisinde oldu. Bu gök kubbe altında milyarlarca insan yaşıyor. İnsan dediğiniz canlı bazı yerlerde iz bırakmalı. Sizler ne yaptınız? Evlendiniz, kök saldınız. Bazen nikah kıyıyorum. Defteri imzalıyoruz. Kırmızı defteri biz, kadınları önemsediğimiz için gelin hanıma veriyoruz. Evin direği, kapısı, eşiği diyoruz. Bu çağda yuva kurmak her zamankinden çok zor ve ağır. Aile değerlerinin yerle bir olduğu, ilişkilerin kirlendiği, kimsenin kimseye değer vermediği bir süreçte çoğu evlilikler ekonomiye ve çıkara dayalı. Aslında toplumun bakış açısı bu. Bizim toplumda kadın ikinci plana atılıyor, kadınların eğitimine önem verilmiyor. Belirli bir yaşa gelince de ekonomik durumu iyi biriyle evlensin de zor koşullarda yaşamasın deniliyor. Şurada sizler bazı acılar, sıkıntılar çekmişsinizdir. Saçlarınız yan yana ağırmışsa, birçok sorunu, birçok engeli dayanışma içerisinde birbirinize sahip çıkarak atlatmışsınızdır. Sizler pozitif anlamda iyi bir örnek olduğunuz için bir kez daha bir evladınız olarak sizlerin önünde saygıyla eğiliyorum. Koşullar ne olursa olsun daima sevgi kazanacak" diye sürdürdü.

Sevim teyze'den Sivas türküsü

Pandemi döneminde özellikle 50 yaş üstü hemşerilerine sahip çıkıp, onlara aşevinden yemek gönderdiklerini, en ufak sıkıntılarına koşturduklarını da sözlerine ekleyen Ali Kılıç'ın konuşmasının sonunda 49 yıllık evli Sevim Şeker, yanına gelerek bir Sivas türküsü söyledi. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte Başkan Kılıç, 55 yıllık evli Gül-Hasan Somun, 45 yıllık evli Cevizli Muhtarı Fikret Birdal ve Hülya Birdal çifti ile 55 yıllık evli Bağlarbaşı Muhtarı Ali Garlip Yurduseven ve eşi Emriye Yurduseven'e kahve fincanını bizzat hediye etti. 50 yıllık evli Nuri Seyhan'ın şiir okuduğu, 53 yıllık evli Ayla-Uğur Ülgen çiftinin akordeon ve darbukayla müzik ziyafeti verdiği etkinlik sonunda diğer çiftlere de çeşitli hediyeler verildi. - İSTANBUL