Yargı yeni bölüm ne zaman? Yargı hangi gün, hangi kanalda? Yargı 3. bölüm 4. bölüm ne zaman?

Yargı yeni bölüm ne zaman? Yargı hangi gün, hangi kanalda? soruları, diziseverlerin merak konusu oldu. Yayın hayatına yeni başlayan dizi Yargı hakkında merak edilen başlıkları sizler için derledik. Kanal D'nin, yeni dizisi Yargı'nın yükselen temposu devam ediyor. Heyecanın katlandığı Yargı'nın yeni bölüm fragmanı yayımlandı.

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sema Ergenekon'un kaleminin Ali Bilgin'in rejisiyle buluştuğu 'Yargı'nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

Yargı dizisi, yeni bölümleriyle pazar günü ekranlara geliyor.

YARGI HANGİ GÜN?

Yargı'nın yeni bölümü pazar günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

YARGI HANGİ KANALDA?

Yargı KanalD ekranlarında.

YARGI 3. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ceylin'in bulduğu İnci ve Metin'in yan yana çekilmiş fotoğrafı, Ilgaz'la ikisinin arasındaki hassas dengeyi yeniden zorlar. Ilgaz babasının kendisine söylediği yalanın yarattığı şokla baş etmeye çalışırken Ceylin, İnci'nin katilini bulabilmek için kendisinin yanı sıra Ilgaz ve Eren'in de sınırlarını zorlar. Bu durum Pars'ın da yavaş yavaş dikkatini çekmektedir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Pars hem kardeşi Neva'nın intikamını almak hem de içten içe Ilgaz'ın hata yapmasını istediği için Çınar'ı tutuklu yargılatmaya kararlıdır. Ceylin ise, Çınar'ı savunduğunu ailesinden gizlemek zorundadır. Ilgaz ve Ceylin bir yandan gerçek katili bulmaya çalışırlarken, bir yandan da Çınar'ın tutuksuz yargılanması için çabalarlar. Ancak, Pars ve Zafer yüzünden ikisi de oldukça sıkışmış durumdadır.

Cinayetin ve İnci'nin herkesten gizlediği hayatının üzerindeki perde aralandıkça Ceylin de Ilgaz da kendilerini hiç beklemedikleri dönemeçlerde savrulurken bulacak, ikisi de ailelerinin tahmin edemedikleri sırları olduğunu git gide daha da sarsan acı tecrübelerle öğrenmek zorunda kalacaklardır.

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