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Yankı Yazgan kimdir? Prof. Dr. Yankı Yazgan kaç yaşında, nereli? Yankı Yazgan biyografisi!

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Yankı Yazgan kimdir? Prof. Dr. Yankı Yazgan kaç yaşında, nereli? Yankı Yazgan biyografisi!

Yankı Yazgan, psikiyatri alanında uzmanlığa sahip isimdir. Çocuk ve erişkin psikolojisi konusunda pek çok makalesi bulunan Yankı Yazgan, bazı gazete ve dergilerde de yazarlık yapmıştır. Hayatı araştırılan Yankı Yazgan kimdir? Yankı Yazgan kaç yaşında, nereli? Yankı Yazgan hayatı ve biyografisi nedir?

Yankı Yazgan'ın uzmanlık alanları çocuk, genç ve yetişkin psikiyatrisi üzerinedir. Yazgan, Marmara Üniversitesi Top Fakültesi'nde Profesör, Yale Child Study Center'da öğretim görevlisi olarak eğitim ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir. Peki, Yankı Yazgan kimdir? Yankı Yazgan kaç yaşında, nereli? Yankı Yazgan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

YANKI YAZGAN KİMDİR?

Yankı Yazgan, 1959 İzmir doğumludur. Çocukluk ve gençlik yılları İzmir'de geçmiştir. Eğitimini Bornova Maarif Koleji ve Ankara Fen Lisesinde tamamlayan Yankı Yazgan üniversiteyi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde okumuştur ve buradan mezun olmuştur.

Yankı Yazgan doğum tarihi : 1959

Yankı Yazgan kaç yaşında : 61 yaşında

Yankı Yazgan mesleği ne : Profesör, Psikiyatri

Yankı Yazgan nereli : İzmir doğumlu

Yankı Yazgan'ın uzmanlık alanları çocuk, genç ve yetişkin psikiyatrisi üzerinedir. Yazgan, Marmara Üniversitesi Top Fakültesi'nde Profesör, Yale Child Study Center'da öğretim görevlisi olarak eğitim ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir.

Yankı Yazgan genel psikiyatri uzmanlık eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Çocuk ve ergen psikiyatri eğitimini ise Yale Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Yankı Yazgan, Tıp ve psikiyatri alanında birçok makalesi ve yazısı vardır. Bu alanda birçok sayıda ödül kazanmıştır. Yankı Yazgan, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde profesör ve çocuk ve erişkin psikiyatrisi alanında serbest uzman hekim olarak çalışmaktadır.

Eğitim aldığı kurumlar şu şekilde:

- Bornova Anadolu Lisesi (orta)

- Ankara Fen Lisesi, Ege Tıp Fakültesi (tıp) Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

- Marmara Tıp Fakültesi (uzmanlık, psikiyatri)

- Yale Tıp Fakültesi (üst-uzmanlık, çocuk ve ergen psikiyatrisi) Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Ayrıca Yankı Yazgan'ın birçok kitabı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; Yaşantıların Psikolojisi ve Biyolojisi, Hiperaktif Çocuk ve Ergen Okulda, Kalp Çarpar Beyin Böler, Kalbinle Düşün Aklınla Hisset vb. şeklindedir.

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