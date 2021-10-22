Yalancı canlı izle! Show TV Yalancı 6. bölüm canlı izle! Yalancı dizisi 6. bölüm full HD canlı izle!
Yalancı canlı izle! Başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci yer aldığı Yalancı bugün beşinci bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümü canlı izlemek isteyen seyirciler "Yalancı canlı izle! Show TV Yalancı 5. bölüm canlı izle! Yalancı dizisi 6. bölüm full HD canlı izle! Yalancı son bölümde neler oldu?" aratması yapıyor. Yalancı canlı izle! sizlerle...
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YALANCI 6. BÖLÜM 2.FRAGMAN İZLE!
Yalancı'nın 5. Bölümünde; Mehmet Emir Saklışehir'in gözü önünde Deniz'e mahkeme celbini verdikten sonra herkes davaya kilitlenir. Deniz savaşa devam etmekle Mehmet Emir'den özür dilemek arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Elindeki tek şey Mine'nin intiharı ardındaki şaibedir. Fakat bu iddiasını destekleyecek delili yoktur. Sezgileri dışında. Mehmet Emir kazanmak için bel altı vurmaktan çekinmeyecektir. Deniz ise sadece kendini değil sevdiklerini de tuzaklardan korumaya uğraşacaktır. Fısıltılar yükselirken Deniz kendini bir savaşın içinde bulur. Savaş onunla tüm Saklışehir arasındadır.
YALANCI NE ZAMAN?
Yalancı dizisi her Cuma 20.00'de SHOW TV'DE!
Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.
- Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur
- Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy
- Hazal Türesan : Yasemin Aytekin
- Cemal Toktaş : Murat Özdal
- Şahin Irmak : Okay Aytekin
- İmer Özgün : Canan Ocakçı
- Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu
- Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı
- Efsane Odağ : Görkem Bilgen
- Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy
- Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen
- Öyküsu Özyürek : Lorin
- Ozan Ayhan : Yavuz
- Gizem Soysaldı : Tuğba
- Mesut Yılmaz : Ali
- Doğa Karakaş : Ayaz
- Sema Çeyrekbaşı : Türkan
- Özgür Şahin : Serkan
- Mihrimah Selin Vardar : Derin
YALANCI SHOW TV CANLI YAYIN İZLE!
YALANCI 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!