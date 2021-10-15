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Yalancı canlı izle! Show TV Yalancı 5. bölüm canlı izle! Yalancı dizisi 5. bölüm full HD canlı izle!

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Yalancı canlı izle! Show TV Yalancı 5. bölüm canlı izle! Yalancı dizisi 5. bölüm full HD canlı izle!

Yalancı canlı izle! Başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci yer aldığı Yalancı bugün beşinci bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümü canlı izlemek isteyen seyirciler "Yalancı canlı izle! Show TV Yalancı 5. bölüm canlı izle! Yalancı dizisi 5. bölüm full HD canlı izle! Yalancı son bölümde neler oldu?" aratması yapıyor. Yalancı canlı izle! sizlerle...

Yalancı 5. bölüm canlı izle! Show TV yeni dizisi Yalancı bugün 5. bölümü ile ekranlara geliyor. Yalancı canlı izle! Show TV Yalancı 5. bölüm canlı izle! Yalancı yeni bölümde neler olacak? Yalancı canlı full HD izle! Yalancı 5. bölüm izle! Yalancı 5. bölüm seyret! İşte detaylar haberimizde...

YALANCI CANLI İZLE!

YALANCI 5. BÖLÜM 2.FRAGMAN İZLE!

Mehmet Emir bulduğu küpeyi Deniz'in evine bırakarak onu açıkça tehdit eder. Deniz korksa da vazgeçmeyecek, yolundan dönmeyecektir. Deniz'in geçmişte tacizle suçladığı okul müdürünün ifadesiyle Mehmet Emir aklanır. Deniz her şeye ve herkese rağmen yakaladığı ipucunun peşine düşer. Bu yolculukta karşısındaki tek engel yine Mehmet Emir olacaktır. Düello bir kez daha tekrarlanacak; gerçek, çekilen kılıçların gölgesinde kalacaktır.

YALANCI SON BÖLÜM İZLE!

YALANCI NE ZAMAN?

Yalancı dizisi her Cuma 20.00'de SHOW TV'DE!

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

  • Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur
  • Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy
  • Hazal Türesan : Yasemin Aytekin
  • Cemal Toktaş : Murat Özdal
  • Şahin Irmak : Okay Aytekin
  • İmer Özgün : Canan Ocakçı
  • Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu
  • Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı
  • Efsane Odağ : Görkem Bilgen
  • Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy
  • Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen
  • Öyküsu Özyürek : Lorin
  • Ozan Ayhan : Yavuz
  • Gizem Soysaldı : Tuğba
  • Mesut Yılmaz : Ali
  • Doğa Karakaş : Ayaz
  • Sema Çeyrekbaşı : Türkan
  • Özgür Şahin : Serkan
  • Mihrimah Selin Vardar : Derin

YALANCI SHOW TV CANLI YAYIN İZLE!

YALANCI 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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Haber: Yalancı canlı izle! Show TV Yalancı 5. bölüm canlı izle! Yalancı dizisi 5. bölüm full HD canlı izle! - Haberler
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