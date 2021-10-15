Yalancı canlı izle! Show TV Yalancı 5. bölüm canlı izle! Yalancı dizisi 5. bölüm full HD canlı izle!

Yalancı 5. bölüm canlı izle! Show TV yeni dizisi Yalancı bugün 5. bölümü ile ekranlara geliyor. Yalancı canlı izle! Show TV Yalancı 5. bölüm canlı izle! Yalancı yeni bölümde neler olacak? Yalancı canlı full HD izle! Yalancı 5. bölüm izle! Yalancı 5. bölüm seyret! İşte detaylar haberimizde...

YALANCI CANLI İZLE!

YALANCI 5. BÖLÜM 2.FRAGMAN İZLE!

YALANCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmet Emir bulduğu küpeyi Deniz'in evine bırakarak onu açıkça tehdit eder. Deniz korksa da vazgeçmeyecek, yolundan dönmeyecektir. Deniz'in geçmişte tacizle suçladığı okul müdürünün ifadesiyle Mehmet Emir aklanır. Deniz her şeye ve herkese rağmen yakaladığı ipucunun peşine düşer. Bu yolculukta karşısındaki tek engel yine Mehmet Emir olacaktır. Düello bir kez daha tekrarlanacak; gerçek, çekilen kılıçların gölgesinde kalacaktır.

YALANCI SON BÖLÜM İZLE!

YALANCI NE ZAMAN?

Yalancı dizisi her Cuma 20.00'de SHOW TV'DE!

YALANCI KONUSU NE?

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

YALANCI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur

Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy

Hazal Türesan : Yasemin Aytekin

Cemal Toktaş : Murat Özdal

Şahin Irmak : Okay Aytekin

İmer Özgün : Canan Ocakçı

Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu

Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı

Efsane Odağ : Görkem Bilgen

Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy

Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen

Öyküsu Özyürek : Lorin

Ozan Ayhan : Yavuz

Gizem Soysaldı : Tuğba

Mesut Yılmaz : Ali

Doğa Karakaş : Ayaz

Sema Çeyrekbaşı : Türkan

Özgür Şahin : Serkan

Mihrimah Selin Vardar : Derin

YALANCI SHOW TV CANLI YAYIN İZLE!

YALANCI 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Haberler.com - Gündem