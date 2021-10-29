Yağmura rağmen Cumhuriyetin 98'inci yılı coşkuyla kutlandı

HAKKARİ (DHA) - CUMHURİYET'in 98'inci yılı Van, Hakkari ve Bitlis'te coşkuyla kutlandı. Hakkari ve Bitlis'te yağmur nedeniyle törenler, kapalı spor salonunda yapıldı.

Van'da Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Valilik önünde yapılan törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Bilmez ve Tümgeneral Kurtoğlu, halkın bayramını kutladı. Vali Bilmez'in konuşması sonrası öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu. Tekvando ve halk oyunları gösterilerinin yapıldığı törende, çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Törene ellerine Türk bayrağı alan İranlı turistler de katıldı.

Hakkari'de de de havanın yağışlı olması nedeniyle kutlamalar kapalı spor salonunda yapıldı. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, kutlamalar sporcuların gösterisi ile sona erdi.