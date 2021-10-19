Yağlıdere'de servis şoförleriyle toplantı düzenlendi

YAĞLIDERE, GİRESUN (AA) - Yağlıdere'de, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin daha güvenli ortamda okula ulaşımları için servis şoförlerine yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Öztürk, İlçe Emniyet Amir Vekili Orhan Özkul, Milli Eğitim Şube Müdürü Cihan Deniz, okul müdürleri ve servis şoförleri katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde belirtilen esaslar üzerinde durulan toplantıda, şoförlere, belirlenen güzergahlardan öğrencileri almaları ve belirtilen okullara öğrencileri imza karşılığında teslim etmeleri, taşıma esnasında yüksek sesle müzik dinlenmemesi, kemerlerin takılı olması, araç temizliğine dikkat edilmesi, sigara kullanılmaması konularında uyarılarda bulunuldu.