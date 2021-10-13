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'Yağdonduran' çilesini bitirecek tünel açılışa hazırlanıyor

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel
'Yağdonduran' çilesini bitirecek tünel açılışa hazırlanıyor

Malatya yolunda, Ulaş ilçesi sınırlarında yer alan ve adını kış aylarındaki soğuktan alan Yağdonduran Geçidi, sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak.

MALATYA (DHA) - SİVAS- Malatya yolunda, Ulaş ilçesi sınırlarında yer alan ve adını kış aylarındaki soğuktan alan Yağdonduran Geçidi, sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak. Kışın tipi ve buzlanma nedeniyle sık sık ulaşıma kapanan geçit için 2016 yılında yapımına başlanan ve çift tüpten oluşan 1567 metre uzunluğundaki tünel projesinde sona gelindi. Tünelin 2022'de hizmete girmesi bekleniyor.

Sivas- Malatya yolu üzeri 55'inci kilometrede yer alan, kış aylarında sık sık kapanan ve kazalara neden olan Yağdonduran Geçidi, yapılan çalışmayla sürücüleri rahatlatacak. Bölgede 5 yıl önce yapımına başlanan çift geçitli tünel projesinde son aşamaya gelindi. İç Anadolu Bölgesi'ni Sivas üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan geçide yapılan tünelde kazı tamamlanırken, giriş bölümleri ve elektrik altyapı çalışmaları sürüyor. Tünel, 2022 yılında hizmete girecek.

'RAHAT ULAŞIM SAĞLAYACAK'

Tünelin hizmete girmesiyle ulaşımda büyük rahatlama sağlanacağını belirten Vali Salih Ayhan, "Sivas, kara yolları açısından çok şanslı bir yer. 2000'li yıllara baktığımız zaman 24 kilometre bölünmüş yolu varken, şu anda 800 kilometreye çıkmış durumda. Bu yolların kalitesi de gün geçtikçe artmaktadır. Sivas'ın doğu, batı, kuzey ve güney akslarına baktığımız da 'En elzem hangisi' diye soracak olursanız gerçekten Yağdonduran Tüneli çok çok önemlidir. Bizim kış döneminde çok hafif bir tipide dahi çok kolayca kapanan yolların başında gelmektedir. Yağdonduran adı bile ürkütücü. Orada çok güzel bir proje yürütülüyor. Burası 1567 metre ve çift tüpten oluşuyor. Tünel bir gidiş ve bir gelişten oluşuyor. Şu anda tünellerin giriş kısımları ile elektrik altyapısı yapılmaktadır. Burası 2022'de hizmete girecek bu proje gerçekten Sivas'ımızın Malatya ve güneyle bağlantısını çok rahat bir şekilde sağlamış olacak. Ayrıca bizim o bölgede Divriği, Kangal ve Gürün ilçelerimize de çok rahat ulaşım sağlayacak. Kuzeyde yapımı süren Geminbeli, güneyde ise Yağdonduran Tüneli ile iki bölgeye ulaşım kolay sağlanacak" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Yağdonduran' çilesini bitirecek tünel açılışa hazırlanıyor - Haberler
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