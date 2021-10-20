Xbox'tan PlayStation VR, Oculus ve Valve'a övgü geldi

Microsoft, metaverse'in geleceğine ve karma gerçeklik sanal gerçekliğin oraya ulaşmada rol oynayacağına inanıyor, ancak Xbox şirketi, rakip Sony'nin VR, Oculus veya Valve ile yaptığı gibi VR donanımı yapmaya hazır değil. Microsoft bunun yerine yazılıma üretmeye odaklanmıştır.

Bu hafta WSJ Tech Live etkinliğinde konuşan Microsoft'ta Gaming'in başkan yardımcısı Phil Spencer, Microsoft'un karışık gerçeklik, sanal gerçeklik ve hatta metaverse gibi şeylerle deneyimlere yeni daldırma seviyeleri elde edebileceğine inandığını söyledi. Ancak Microsoft, herhangi bir donanım veya cihazın kendisini yapmayı planlamıyor.

"Şu anda bunun yazılım tarafında çok daha fazla odaklandık. Sürükleyici dünyaları düşündüğümde ve bir oyuncu ile topluluğun bağlantısını düşündüğümde bu yatırım listemizde çok üst sıralarda yer alan bir şey." Dedi.

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Phil Spencer, Sony, Oculus ve Valve'ı bu şirketlerin VR alanında başardıkları işlerden dolayı alkışladığını söyledi.

"Meydana gelen donanım inovasyonunun harika olduğunu ve önemli bir etkinleştirici olduğunu düşünüyorum, ancak şu anda bu etkinleştirmenin yazılım tarafında daha fazla kalmaya karar veriyorum. Uzun vadede daha iyi ölçekleneceğine inanıyorum." Dedi. "Ve biliyorsunuz, Sony'nin yaptıklarını alkışlıyorum, Oculus'un yaptıklarını alkışlıyorum. Yani, dışarıda inanılmaz VR çalışmaları yapan birçok iyi oyuncular var."

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