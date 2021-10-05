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Veteriner Fakültesi'nde Oryantasyon Programı Düzenlendi Yeni

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Veteriner Fakültesi'nde Oryantasyon Programı Düzenlendi Yeni

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından 2021-2022 eğitim-öğretim yılında, Fakülteye yeni kayıt olan öğrencilere yönelik oryantasyon programı düzenlendi.

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından 2021-2022 eğitim-öğretim yılında, Fakülteye yeni kayıt olan öğrencilere yönelik oryantasyon programı düzenlendi.

Fen- Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nuri ALTUĞ, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Asuman UYGUNTÜRK ve Fakülte Sekreteri Nebi UĞAY'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen oryantasyon eğitimine çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın açılışında konuşan Dekan Prof. Dr. Nuri ALTUĞ, eğitime katılan öğrencilere Fakülte'nin genel bir tanıtımını yaparak, özellikle Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin Üniversite ve Trakya Bölgesi için taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Dekan ALTUĞ'un ardından söz alan Dr. Öğr. Üyesi Asuman UYGUNTÜRK, öncelikle Fakülte'nin akademik ve idari personelini tanıtarak, işleyiş yapısından ve kurumsal hedeflerinden bahsetti. Öğrencilerin alacağı eğitimin içeriğine de değinen UYGUNTÜRK, Temel Bilimler, Klinik Öncesi Bilimler, Klinik Bilimler, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi ve Zootekni ve Hayvan Besleme bölümleri ve ilgili anabilim dallarına ait laboratuvarlara ilişkin detaylı bilgiler verdi.

Program soru-cevap bölümüyle sona erdi.

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Haber: Veteriner Fakültesi'nde Oryantasyon Programı Düzenlendi Yeni - Haberler
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