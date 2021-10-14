Van Devlet Tiyatrosu, Gaziantep'te seyirci karşısına çıkıyor

GAZİANTEP (AA) - Van Devlet Tiyatrosu "Erkek Gezegeni" adlı oyunu Gaziantepli sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı, Gül Urgan Yıldız'ın yönettiği oyunda, Muammer Turgut, İsmail Doğancan Yurdigül ve Ceren Erlüle rol alıyor.

Erkeklerin kendilerini sorguladığı oyunun konusu şöyle:

"Gerçek Erkek ! ne için yaşardı? Para için mi? Şöhret için mi? Kadın mı yoksa? ya evlenmek? Şerefi, gururu için olabilir mi peki? Tüm erkeklik klişelerinin gerçek olduğu bir dünyanın insanlarıydı onlar. Mutluluk yanı başlarındayken mutluluğu bütün bu klişelerde arayan. Hayallerini süsleyen kadınların bile klişeleştiği bir dünyada. Oysaki Yeşilçam filmleriyle yetişmiş vicdanlı, tertemiz insanlardı. Mutlu sonla biterdi hep o filmler. O mutlu sona ulaşma tutkusuyla komik bir girdabın içine girdiler."

Oyun, 15 Ekim Cuma ve 16 Ekim Cumartesi 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.

Televizyon programlarından Güldür Güldür Show ekibi de birbirinden komik skeçlerini Gaziantep'te sahneleyecek.

Aileden aşka, şöhretten teknolojiye, futboldan arkadaşlığa, birçok konuyu kendi mizah anlayışları, farklı yaklaşımları ve çözümleriyle sergiliyor.

Show 22 Ekim Cuma saat 21.00'de GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde izlenebilecek.

Duman konseri cuma akşamı

Gaziantep'te ayrıca Türk pop müziğinin sevilen gruplarından Duman, sevilen şarkılarını 21 Ekim Cuma saat 20.30'da Burç Parkta hayranları için seslendirecek.