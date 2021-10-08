Vali Yazıcı: 'Antalya'mızın güvenliği noktasında ortak çalışmalar yürütüyoruz' - Haberler
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Vali Yazıcı: "Antalya'mızın güvenliği noktasında ortak çalışmalar yürütüyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Yazıcı:

Vali Ersin Yazıcı, Döşemealtı Sanayici ve İş Adamları Derneği (DÖSİAD) tarafından yaptırılan, Kovanlık Jandarma Karakol Komutanlığı binasını ziyaret ederek DÖSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Gencer'e plaket takdim etti.

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (İHA) - Vali Ersin Yazıcı, Döşemealtı Sanayici ve İş Adamları Derneği (DÖSİAD) tarafından yaptırılan, Kovanlık Jandarma Karakol Komutanlığı binasını ziyaret ederek DÖSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Gencer'e plaket takdim etti. Vali Yazıcı; " Antalya'mızın güvenliği noktasında şehrin dinamikleriyle ortak çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Plaket taktim törenine Vali Yazıcı'nın yanı sıra Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Murat Sezgin ve beraberindeki heyet katıldı.Döşemealtı ilçesinde bulunan ve 21 Eylül 2020 tarihinde faaliyete geçen Kovanlık Jandarma Karakol Komutanlığı'nda; 120 metrekare kapalı alan üzerine kurulmuş, nöbet kulübesi, ifade odası, yemek salonu, santral, idari işler ofisi ve dinlenme salonunun bulunduğu ifade edildi.

Sorumluluk sahasında 4 mahalle bulunan ve 24 saat kontrol yapılan Kovanlık Jandarma Karakol Komutanlığı'nın Antalya'ya yakışan güzel bir bina olduğuna değinen Vali Yazıcı: "Antalya'mızın güvenliği noktasında şehrin dinamikleriyle ortak çalışmalar yürütüyoruz. Turizmin başkenti Antalya'mızın güvenliğini arttırmak için çalışmalarımız devam edecek. 12 ay boyunca yerli ve yabancı misafirlerin ziyaret ettiği turizmin başkenti Antalya'mızın giriş ve çıkış noktalarında denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Bugün de yeni yapılan, fakat pandemiden dolayı açılışını gerçekleştiremediğimiz Kovanlık Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ettik. Karakolumuz, şehrimizin giriş noktasında oldukça dikkat çeken ve önemli yerde. Ben güvenlik kuvvetlerimiz adına karakolumuzun yapımında emeği geçen DÖSİAD üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Bu yolda hep bilikteyiz

Plaket takdiminin ardından Kovanlık Jandarma Trafik Kontrol Noktasında denetimde bulunan Vali Ersin Yazıcı, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını ve trafikte dikkat olmaları noktasında uyarılarda bulundu. Uygulama noktasında tatil için Antalya'ya gelen bir sürücüyü durduran Vali Yazıcı, sürücü ve yolcunun kemerlerini kontrol ederek araç içinde bulunan çocukla sohbet etti. Vali Yazıcı; "Bu kırmızı düdüğü sana veriyorum. Baban kırmızı ışıkta geçerse, seyahat halindeyken telefonla konuşursa ve yayaya öncelik vermezse onu hemen bu düdükle uyarıyorsun. Artık sen bir çeşit fahri polis oldun. Unutmayın bu yolda hep birlikteyiz. Sizlere şimdiden iyi tatiller ve güvenli bir yolculuk diliyorum." şeklinde konuştu.

Cuma namazı çıkışı vatandaşlara ikramda bulunuldu

Kovanlık Jandarma Karakol Komutanlığı uygulama noktasındaki denetimlere katıldıktan sonra Vali Yazıcı, Kovanlık Camisi'nde cuma namazına müteakip şehitler için İl Jandarma Komutanlığı tarafından verilen ikramlıkları vatandaşlara dağıttı. İkram sırasında vatandaşlarla sohbet eden Vali Yazıcı; "Bayrağı ve kutsal değerleri uğruna canını feda eden tüm şehitlerimiz için vatandaşlarımıza ikramda bulunduk. Rabbim Aziz Milletimizin evlatlarından razı olsun." dedi. - ANTALYA

Vali Yazıcı: Antalya'mızın güvenliği noktasında ortak çalışmalar yürütüyoruz

Vali Yazıcı: Antalya'mızın güvenliği noktasında ortak çalışmalar yürütüyoruz

Vali Yazıcı: Antalya'mızın güvenliği noktasında ortak çalışmalar yürütüyoruz

Vali Yazıcı: Antalya'mızın güvenliği noktasında ortak çalışmalar yürütüyoruz

Vali Yazıcı: Antalya'mızın güvenliği noktasında ortak çalışmalar yürütüyoruz

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