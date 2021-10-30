Vali Su ve Eşi Zeliha Su Cumhuriyet Resepsiyonu'na Ev Sahipliği Yaptı

ORDU (Habermetre) - Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 98. Yıl Dönümü kutlamaları münasebetiyle düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu Vali Ali İhsan Su ve Eşi Zeliha Su Hanımefendi ev sahipliğinde yapıldı.

Ordu Evi'nde düzenlenen ve davetlilerin Vali Ali İhsan Su ve Eşi Zeliha Su tarafından karşılandığı resepsiyona Milletvekilleri Hacı Özkan, Behiç Çelik, Zeki Hakan Sıdalı, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, askeri ve mülki erkan, STK temsilcileri, iş insanları, şehit aileleri, kahraman gazilerimiz ve davetliler katıldı.

Vali Ali İhsan Su ve Eşi Zeliha Su'nun gece boyunca konuklarıyla yakından ilgilendiği resepsiyon, Cumhuriyet'in 98. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle hazırlanan pastasının kesilmesinin ardından, havai fişek gösterisi ile sona erdi. 29. 10. 2021

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