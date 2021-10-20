Vali Mehmet Alpaslan Işık İade-İ Ziyaretlerde Bulundu

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Konya ilimize bağlı Güneysınır ilçesini ziyaret ederek İlçe Kaymakamı Tanju Çanakcıoğlu ve Belediye Başkanı Ahmet Demir'e iade-i ziyaretlerde bulundu.

İade-i ziyaretler çerçevesinde ilk olarak ilçe kaymakamlığını ziyaret eden Vali Mehmet Alpaslan Işık, bir araya geldiği ilçe kaymakamı Tanju Çanakcıoğlu'nu Güneysınır kaymakamlığına atanmasından dolayı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette Vali Mehmet Alpaslan Işık'ı ilçelerinde misafir etmekten duydukları memnuniyeti ifade eden ilçe kaymakamı Tanju Çanakcıoğlu'da hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Vali Işık'a ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

İlçe ziyaretlerini daha sonra Belediye Başkanlığı ile sürdüren Vali Işık, ilçe kaymakamı Tanju Çanakcıoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette bir süre sohbet ettiği Belediye Başkanı Ahmet Demir'e çalışmalarında başarılar diledi. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekeleşen ziyaretin sonunda Belediye Başkanı Demir, Vali Işık'ı ilçelerinde görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek ziyaretleri nedeniyle Vali Mehmet Alpaslan Işık'a teşekkür etti. Karaman Valiliği/BASIN

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