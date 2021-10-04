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Vali Işık'tan Can Dostlarımıza Özel İlgi

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Vali Işık'tan Can Dostlarımıza Özel İlgi

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Urgan Mahallesinde bulunan Karaman Belediyesine ait Geçici Hayvan Barınağını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

KARAMAN (Habermetre) - Vali Mehmet Alpaslan Işık, Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Urgan Mahallesinde bulunan Karaman Belediyesine ait Geçici Hayvan Barınağını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Alkan ve Karaman Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette 195 köpek ve mevcut 17 kedinin bulunduğu hayvan barınağında incelemelerde bulunan Vali Mehmet Alpaslan Işık, yetkililerden barınağın mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Barınağa gelen hayvanların tedavi ve bakımlarının yapıldığı alanlarda incelemelerini sürdüren Vali Işık, barınakta yaşamlarını sürdüren yavru köpeklerle de özel olarak ilgilenerek bir süre sevdiği can dostlarımızın sahipsiz olmadığını söyledi. Hayvanların rehabilite edilmesine yönelik yürütülen çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür eden Vali Işık, hayvan sevgisini bir insanın ulaşabileceği en büyük mutluluk olan cennete girmenin bir vasıtası olarak gören bir dine mensup olduğumuzu belirterek bu dünyayı birlikte paylaştığımız hayvanların haklarını her zaman her yerde korumaya devam edeceklerini ifade etti.

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirme de barınağa getirilen hayvanların 15 gün boyunca karantina altında tutulduğu, karantinadan sonra hastalık durumlarına göre müşahede altına alınarak sağlıklı olanların kısırlaştırıldığı, aşılama ve parazit mücadelesi yapıldıktan sonra 15 gün daha bakımı yapılarak doğal ortamlarına bırakıldığı belirtildi. Karaman Valiliği/ BASIN

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Haber: Vali Işık'tan Can Dostlarımıza Özel İlgi - Haberler
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