Vali Hacıbektaşoğlu, Eruh/Okçular Köyünde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

SİİRT (Habermetre) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, ilçe ve köy ziyaretleri kapsamında Eruh ilçesi ve ilçeye bağlı Okçular Köyünü ziyaret etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, ilk olarak Eruh ilçesini ziyaret etti.

İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, kurum amirleri ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Hacıbektaşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Eruh ilçe Kaymakamlığına atanan Kaymakam Ömer Faruk Özdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, görevinde başarılar diledi.

Daha sonra Okçular köyüne geçen Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, kendisine ikram edilen tandır ekmeğini, Mehmetçiklerle paylaştı.

Köydeki çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Hacıbektaşoğlu, çocukların eğitim durumları hakkında bilgi aldı. Kendilerine çeşitli hediyeler verdi.

Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra emekli Güvenlik Korucusu Gürgin Acar'ın oğlunun düğün merasimine katıldı. Acar ve Uçar aile fertlerini tebrik eden Vali Hacıbektaşoğlu, Naim Uğur Acar ve eşi Şükran Uçar'a bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Siirt Merkeze bağlı Sağırsu Köyü Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek, Mehmetçiklerle bir araya geldi.

Bölgede güvenlik ve asayiş ile ilgili askeri yetkililerden bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Siirt'te döndü.

Vali Hacıbektaşoğlu'nun ziyaret programına, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Eruh İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkanı Cevher Çiftçi katıldı.

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