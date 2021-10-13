Vali Gürel, Keltepe Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Gürel, Keltepe Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Vali Gürel, Keltepe Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Vali Fuat Gürel, Keltepe Kayak Merkezi'nde inceleme yaptı.

KARABÜK (AA) - Vali Fuat Gürel, Keltepe Kayak Merkezi'nde inceleme yaptı.

Kış sezonu öncesinde 2 bin rakımlı kayak merkezinde incelemelerde bulunan Gürel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gürel, pist genişletme çalışmaları hakkında da İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun'dan bilgi edindi.

Keltepe Kayak Merkezi'nin günübirlik gelip kullanmak isteyen herkesin ihtiyaçlarını karşılayacak bir altyapıya sahip olduğunu aktaran Gürel, "Karabük Keltepe Kayak Merkezi'mizdeki alt ve üst günübirlik tesislerimizi geçtiğimiz iki sezonu boyunca hizmete aldık. Hizmete aldığımız andan itibaren yöre halkımız tarafından büyük bir rağbet gördü." dedi.

Vatandaşlardan gelen tüm talepleri en ince ayrıntısına kadar değerlendirdiklerini belirten Gürel, "Yeni sezona tüm hazırlıklarımızı tamamlamış olarak gireceğiz. Bölgemizin yeni cazibe merkezi haline gelen Karabük Keltepe Kayak Merkezi'mizin kış ve kayak sezonunda ülkemizin ve bölgemizin önemli turizm destinasyonlarından birisi olacağına inanıyorum. 'Kayak Keltepe Kayak Merkezi'nde Öğrenilir' sloganıyla yeni sezonla birlikte kayak öğrenmek isteyen tüm vatandaşlarımızı kayak merkezimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Düm Tek Tek Amelia Hamlin Mustafa Keser
Spor Fatih Terim Burak Elmas Caner Erkin Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Nihal Yalçın Mehmet Aktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vali Gürel, Keltepe Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 14:18:44. #1.13#