Vali Demirtaş; "Mardin eğitimde hak ettiği yere gelecektir"

MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, "Muhtarlar ve Okul Müdürleri Buluşması" programının 10'uncu toplantısını Midyat ilçesinde gerçekleştirdi.

Vali Demirtaş, muhtar ve okul müdürlerinin sorun, talep ve önerilerini yerinde dinlemek üzere düzenlediği "Muhtarlar ve Okul Müdürleri Buluşması" programını Midyat ilçesiyle tamamladı.

Milli İrade Ortaokulu Konferans salonunda gerçekleşen buluşmada Vali Demirtaş, talepleri birinci ağızdan dinleyerek Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve tamamlanan projeleri yanı sıra 2022 yılında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaların yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Demirtaş, sorun ile talepleri ilk ağızdan dinleyerek karşılaşılan durumlara ivedilikle müdahale ettiklerini belirterek işbirliğiyle tüm ilçeleriyle Mardin'in eğitimde de hak ettiği yere gelecektir.

Birçok adımı hep birlikte atıldı

Talepler ve bu toplantılardan edindikleri çıkarımlar doğrultusunda, bugünün ve geleceğin Mardin'ini el birliğiyle inşa edildiğini belirten Vali Demirtaş, geride bırakılan dönemde eğitimden kültüre, sağlıktan turizme, bilimden teknolojiye, tarımdan sanayiye; sosyal, kültürel ve ekonomik alanda birçok adımı hep birlikte atıldığını anımsattı.

Muhtarların "insanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla hareket etmesi gerektiğini dile getiren

Vali Demirtaş, "Muhitinizde yaşayan her bir vatandaşımızdan mutlak surette haber dar olmalısınız. Zenginini yoksulunu, fakirini fukarasını, hastasını bilmelisiniz. Askere gideceği, döneceği; düğün yapıp evleneceği; emekli, dul ve yetimi kapı kapı, hane hane bileceksiniz." dedi.

"Mesele çocuklarımız ise küçük şeyler dahi önemsenmelidir"

Konuşmasında eğitim yuvaları ve mahallelerin güvenliği konusunda okul müdürleri ve muhtarların üzerine önemli bir görev düşmekte olduğunu söyleyen Vali Demirtaş, okul yöneticilerine ve muhtarlara hitaben yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Kıymetli muhtarlarım, mahallelerinize giren-çıkan yabancı kişilerle ilgili daha dikkatli olmalısınız. Yaşadığınız köyün, mahallenin hangi evinde, hangi dairesinde kim var, kim yok bunları ayrıntısı ile bilmelisiniz. Şayet mahallenizde aranan ya da şüpheli herhangi bir şahıs varsa, güvenlik güçlerimizle iletişime geçerek şahısların ivedilikle emniyet ve adalete teslimini sağlanmalısınız. Kıymetli Okul Müdürlerim, bir okul müdürünün üzerinde önemle durması gereken bir diğer husus ise, öğrencilerin zararlı alışkanlıklara karşı korunması ve kollanmasıdır. Uyuşturucu madde satışı ve kullanımı ile ilgili son derece dikkatli olmalısınız. Birinci amacımız, öğrencilerimizin uyuşturucu madde ile hiçbir şekilde tanışmamasıdır. İkincisi, uyuşturucu maddenin okulunuzun çevresine ulaşmamasıdır. Bunun için güvenlik kuvvetleriyle, sıkı bir iletişim halinde olmalısınız. Öğrencilerimizin, uyuşturucu maddelerden uzak kalmasını sağlamak için, rehber öğretmenlerimizden etkin olarak istifade etmelisiniz. Öğrencileriniz için tehlikeli gördüğünüz çevredeki şahıslarla ilgili, okulunuzdan sorumlu olan güvenlik kuvvetleri ile sıkı çalışınız ve onları aramaktan çekinmeyiniz. Çünkü mesele çocuklarımız ise küçük şeyler dahi önemsenmelidir."

Toplantıya; İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, MARSU Genel Müdürü Mehmet Songur, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, MARSU Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Servet Saygın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay katıldı.

Vali Demirtaş'ın muhtar ve okul müdürlerinin taleplerini tek tek dinlemesinin ardından son buldu.