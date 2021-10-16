Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz Merkez Köy Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi

Aynalı Köşk Sanat Merkezi ve Bilgi Evi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan programda İl Jandarma Komutanlığı, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sunumlar yapıldı. Sunumların ardından Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, muhtarlara hitap ederek çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, yaptığı değerlendirmede merkez köy muhtarlarıyla bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hem pandemi tedbirlerini hem de merkez köylerdeki ilgili konularda bilgilendirme yapmak hem de diğer kamu hizmetleri ile ilgili talep ve sorunları dinlemek için bir araya gelindiğini belirtti.

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Zaman zaman toplantılar düzenleyerek, muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Hem köylerimizin alt yapı sorunlarını hem de diğer sorunlarını dinleme fırsatı buluyoruz. Amacımız sizlerin köylerinde yaşadığınız sorunları bize yüz yüze dinlemek. Zaman zaman konuşuyoruz, muhtarlarımızı küçük gruplar halinde kabul ediyoruz, dinliyoruz. Burada genel toplantıda da sizleri dinleyelim istiyorum. Öncelikle Covid-19 süreci çok önemli. Alınan tedbirlere rivayet etmemiz önemli. İnsanların kendi kişisel tedbirini alması lazım. Yani maske-mesafe ve temizlik kurallarına uymamız ve onun yanında mutlaka aşımızı olmamız lazım. Aşı konusunda bazı yanlış, yanıltıcı bilgiler etrafta dolaşıyor ama bunların birçoğu doğru değil. Dolayısıyla aşılamaya özen göstermemiz gerekiyor. Şuan hastanede yatan, entübe olan, yoğun bakımda olan hastaların çok büyük bir kısmı aşısını hiç yaptırmamış ya da aşını eksik yaptırmış kişilerdir. Şuanda entübe edilip tabiri caize can çekişen maalesef vatandaşlarımız aşısını yaptırmamış olanlardır. Dolayısıyla buna gerçekten dikkat ederek aşılamaya özen göstermemiz gerekiyor. Sizler de muhtar olarak bizlerin devletimizin taşradaki köylerdeki temsilcisi vatandaş ve devlet kuruluşları arasında köprü görevi üstenen çok önemli bir yerel yönetim biriminin başındasınız. Sizin kendinize özgü bir yönetiminiz var. İhtiyar heyetiniz var, köy tüzel kişiliğini temsil eden konumunuz var. Dolayısıyla köydeki her türlü hizmetin yürütülmesinde sizler önemli bir konumu üstleniyorsunuz. Sizlerden beklentimiz vatandaşımızı öncelikle bu konularda sağlık gibi en hayati konu da bilgilendirmeniz onları aşıya teşvik etmenizdir.

Bir yerde huzur ve güvenlik yoksa diğer hizmetlerin hiçbir önemi olmaz

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, köylerde zaman zaman yaşanan olaylara da değinerek, köylerde husumetli ailelerin olduğu, hayvan hırsızlığı, kasten yaralama gibi istenmeyen olayların zaman zaman olabildiğini ve bu olaylar nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Bu olayların birçoğunun konuşarak halledilebilecek konular olduğunun altını çizen Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: "Maalesef insanlarımız bu konuda fazla fevri davranıyorlar. Silahla kendi hakkını arama ya da silahla kendi komşusunu, kendi köylüsünü yaralama ya da öldürme olayları olabiliyor. Bunları üzüntü ile karşılıyoruz, doğru bulmuyoruz. Birçok köyümüzde bu nedenle güvenlik tedbiri almak zorunda kalıyoruz. Bu güvenlik tedbirlerimizden dolayı vatandaşımız da mağdur oluyor, rahatsız oluyor. Daha huzurlu daha güvenli yaşamak varken sebebi ne olursa olsun olayları silahla, bıçakla çözmeye çalışmak, hiç medeni bir davranış değil. Onun için muhtarlarımızdan bu konuda destek bekliyoruz. Bu türlü durumlarda eğer bir olay çıkma ihtimali varsa bizleri daha önceden bildirmeniz, kolluk kuvvetlerini, jandarmayı hepimizi bilgilendirmeniz, köyde çıkacak muhtemel olayların önlenmesi açısından önemlidir. Allaha şükür biz, Kars'ta huzur ve güvenliğin sağlandığını rahatlıkla ifade edebiliyoruz. Vatandaşımız, huzur içerisinde gerek şehir merkezinde gerek köylerde terör belası denen beladan büyük ölçüde kurtuldu. Teröristler, büyük ölçüde etkisiz hale getirildi. Küçük çaplı Çemce-Madur bölgesinde terörist varlığı vardı. Çok şükür onları da bertaraf ettik. Kolluk güçlerimiz, büyük bir mücadele gösterdi. Jandarmamız hakikaten çok güzel operasyonlar yaptı ve sonuç itibariyle huzur ve güvenliğimizi sağladık, onlardan kurtulmuş olduk. Bundan sonra huzurumuzu güvenliğimizi hiç bir şey bozmasın istiyoruz. " şeklinde konuştu.

Köylerimizin altyapı sorunlarını çözmek bizim görevimiz

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, köylerin altyapı ihtiyaçlarına değindiği konuşmasında, gerek İl Özel İdaresi gerekse Köylere Hizmet Götürme Birliği imkanları ile ihtiyaçların karşılanmaya çalışıldığını vurgulayarak: "Beton santrali ve kilit parke tesisi kurarak elimizdeki imkanlarla daha çok köyümüze hizmet götürmeyi hedefledik. Bu yıl onları faaliyete geçirdik. Biraz gecikmelerimiz oldu ama üretime başladık. Hem parke üretimi yapıyoruz hem de beton üreterek köy yollarımızı Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) şeklinde yapıyoruz. Yer yer köylerimizin içlerinde de daha çok kilitli parke taşı uygulaması yaparak köylerimizin alt yapısını düzeltmeye gayret ediyoruz. Az da olsa içme suyu sorunu olan yerler var. Bazılarında su kaynağı problemi var, bazılarında da ihtilaflı kaynaklar var. İhtilafın çözülmesini biz hepinizden rica ettik. Daha önce de bir birinize suyu esirgemeyin dedik ama maalesef bazı bölgelerde köylülerimiz bu konuda pek uzlaşmaz tavır sergiliyorlar. Bunun da ortadan kaldırılmasını sizlere tekrar hatırlatıyorum. Çünkü söz konusu insanların hayat kaynağı olan sudur, başka bir şey değil. Onun için su konusunda herkes bir birine yardım etmeli. Biz de İl Özel İdaremizin imkanlarıyla gerekli alt yapı çalışmalarını yapıp suyu yetersiz olan ya da sıkıntı olan köylerin sorunlarını çözmek istiyoruz. Bu seneki çalışmalarımız devam ediyor. Sezon sonuna geliyoruz. Mevsim el verdiği ölçüde içme suyu, yol, kanalizasyon gibi çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah gelecek yıl çok daha geniş bir çalışma olacak. Çünkü artık kışın parke üretimi yaparak stoklama imkanımız olacak, hem de ihalelerimizi daha önceden gerçekleştirerek işlere daha erken başlama imkanını bulacağız. Yani sözün özü; gelecek yıldan itibaren sizin sıkıntıda olduğunuz yol sorunlarını en asgari kısa sürede indirmiş olacağız. " Şeklinde konuştu.

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, yaptığı değerlendirmelerin ardından merkez köy muhtarlarına tek tek söz vererek sorun ve isteklerini dinledi ve dile getirilen sorunların çözümü için ilgili kurumalara talimat verdi.

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