Vali Baruş, Fırat Havzası Değerlendirme Toplantısına katıldı

FIRAT, MALATYA (Habermetre) - Vali Aydın Baruş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Fırat Havzası'nı turizme kazandırmak ve bölgesel turizm potansiyelini artırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın başkanlığında düzenlenen Fırat Havzası Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kültürel ve tarihi mirasları tanıtmak, bölgeyi yerli ve yabancı turist için cazibe merkezi haline getirmenin amaçlandığı toplantındaki bütün konular "21'inci Yüzyıl'ın Pusulası" başlığında ele alınırken Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçmişte meydana gelen birçok hikayenin güncellenerek yeni yüzyıl hikayesi haline getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Gaziantep Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Toplantı Salonu'nda, her noktasında ayrı bir medeniyetin izlerini barındıran Fırat Havzası'ndaki değerleri öne çıkartmak ve turizm gücünün artırılması konularının ele alındığı toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Malatya Valisi Aydın Baruş, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile çevre illerin vali yardımcıları ve bürokratları katıldı.

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