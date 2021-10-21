VALİ ARSLANTAŞ, TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN

BURDUR (Habermetre) - Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, "Burdur Bilim Şenliği" projesinin açılış törenine katıldı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı 2020/1 çağrısı kapsamında başvurusu yapılan "Burdur Bilim Şenliği Projesi" ülkemizde TUBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilen 53 proje arasında yerini aldı.

TÜBİTAK'ın en prestijli projelerinden biri olan ve Burdur il merkezinde ilk kez yapılacak olan proje, Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde 21-22-23 Ekim 2021 tarihleri arasında Uzay Çatı Kapalı Pazar Alanı, Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde ziyaretçilerini ağırlarken, MAKÜ Konferans ve Sergi Salonunda düzenlenecek konferanslarla alanında uzman kişiler ve akademisyenlerle buluşma fırsatı sağlayacak.

Bugün Uzay Çatı Pazar Alanında düzenlenen törenle açılışı gerçekleşen Burdur Bilim Şenliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başladı. Protokol konuşmaları ile devam eden törende Vali Arslantaş, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Deniz Çeliksoy, ve 4007 TÜBİTAK Burdur Bilim Şenliği Proje yürütücüsü Dr. Nurhayat Gürel tarafından konuşmalar yapıldı.

Programın devamında Halk Eğitim Merkezinin hazırlamış olduğu halkoyunu ekibi tarafından Burdur Yöresine ait halk oyunu gösterisi sunuldu. Burdur Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmenleri tarafından şarkılar seslendirildi.

Programın son bölümünde Vali Arslantaş ve protokol üyeleri kurdeleyi keserek Burdur Bilim Şenliğinin açılışını yaptılar. Açılış sonrası Vali Arslantaş ve beraberindeki protokol üyeleri Burdur Bilim Şenliği alanındaki bulunan standları gezerek incelemede bulundu, çalışmalar hakkında öğrenciler, öğretmenler ve bilim insanlarından bilgi aldı.

Proje paydaşları olarak Burdur Valiliği, Burdur Belediyesi, Burdur İl Özel İdaresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Ticaret Borsası ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü gibi çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu ve özel sektör kuruluşlarının yer aldığı Burdur Bilim Şenliği projesine çok sayıda atölye lideri, rehber ve konuşmacının davet edildi.

TÜBİTAK tarafından desteklenen "Burdur Bilim Şenliği" projesi kapsamında öğrenci, öğretmen ve genel halk için 55 adet atölye tasarlandı. Bu atölyelerde katılımcılar, ülkemizin önde gelen üniversitelerinden akademisyenlerin eğitim verecekleri robotik kodlama, yazılım, yapay zeka, iha yazılımı, nanoteknoloji, fen bilimleri, matematik gibi birçok alanda etkinlikler yapacaktır.

Bunun dışında drama, ebru sanatı, geri dönüşüm temalı sanatsal faaliyetlerde etkinliklerin yanı sıra katılımcılar tarafından gece ve gündüz olmak üzere üç gün boyunca gökyüzü gözlemleri de yapılacaktır.

Bununla birlikte ülkemizi NASA, ASELSAN gibi çok önemli kurumlarda temsil eden mühendis ve bilim insanlarının ülkemizin milli uzay programı, milli savunma hamlesi gibi alanlarda yaptığı önemli atılımlardan ve ışık kirliliği gibi çevresel sorunlardan bahsedeceği konuşmalar MAKÜ konferans salonunda halkla buluşarak, vatandaşlarımızın bu konularda farkındalık kazanarak ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli işgücünün yetişmesine katkıda bulunulacaktır. Bunun dışında STEM Eğitimi gibi öncelikli alanlarda öğretmenler için seminerler de düzenlenerek mesleki gelişimlerine katkıda bulunulacaktır.

Vali Arslantaş açılış töreninde yaptığı konuşmada; "İlimizin de Ülkemizin de en öncelikli meselesi eğitimdir. Bu mesele, hepimiz tarafından çok önemsenmekte ve tüm çalışmalarımız bu yönde sürdürülmektedir.

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, son dönemde bilimsel faaliyetlerde, araştırma-geliştirme konularında Ülke genelinde büyük bir yoğunlaşma yaşanıyor. Ülkemizin geleceğinin daha güçlü olabilmesi, bilimsel kapasitemizin artırılması, kültürel faaliyetlere ağırlık verilmesiyle mümkündür. Bu anlamda bu bilimsel yarışmalarla proje hazırlama ikliminin oluşturulmasına önemli katkılar sağlanmaktadır. Bunlar gerçekten bizi güçlü yapan, hepimizi gururlandıran nitelikli faaliyetlerdir.

Günümüzde bilgi ve teknolojide açık bir yarışın acımasız bir biçimde sürdüğü, ülkelerin bilgiye ulaşma konusunda pervasız bir rekabete giriştiği dönemleri yaşamaktayız.

Böyle bir süreçte Ülkemizin öne geçebilmesi, bilimsel düşünmenin, dünya ile rekabet edebilme bilincinin desteklenerek teşvik edilmesi ile mümkündür. Zira çağın en büyük sermayesi iyi yetişmiş nitelikli insan gücüdür.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "2023 Eğitim Vizyonu" çerçevesindeki "Okul Dışı Öğrenme Ortamları" projesi içerisinde bahsedilen bilim şenlikleri, bilimin istenirse herkes için ulaşılabilecek bir olgu olduğunu öğrencilerimize yaşayarak göstermekte ve onların geleceğe umutla bakmasını sağlayarak, özgüven kazanmalarını sağlamaktadır.

Bu ve benzer etkinlikler, çocuklarımızda yeni bir eser ortaya koyma, proje hazırlama ve geleceğin buluşlarına adım atma ikliminin oluşturulmasına önemli katkılar sağlamaktadır.

Amacımız okullarımızda üretilen proje ve ürünlerin tanıtımını sağlamak, kurumlar arasında proje çalışmaları ve diğer teknoloji ve tasarım alanındaki çalışmalarda rekabet ortamı oluşturmaktır. Aynı zamanda İl Merkezi ve diğer ilçelerdeki öğrencilerin tanışıp kaynaşabilecekleri bir ortam sağlamak, ayrıca vatandaşlarımızın okulda yapılan dçalışmaları yakından tanıyıp, görmelerine imkan sağlamaktır.

Kıymetli gençlerimiz sizlere güvenimiz tam. Bilim ve teknolojinin ışığında planlı, disiplinli çalışarak kendinizi geliştirerek, Ülkemizi daha iyi noktalara taşıyacak olan sizlersiniz. Yalnız siz değil toplum olarak hepimizin bu doğrultuda odaklanması ve çalışması gerektiğini, bütün herkese önemli sorumluluklar düştüğünü de belirtmek istiyorum.

Bilimin ve eğlencenin bir arada, iç içe olabileceğini gösteren TÜBİTAK Bilim Şenlikleri, toplumda bilime karşı olumlu bir bakış açısı geliştirerek, aynı zamanda çocuklar ve gençlerin bilim ile uğraşan kişilerle iletişimde bulunmasını sağlamakta ve onları bilimsel kariyer basamaklarına özendirmesine katkıda bulunmaktadır.

İnanıyorum ki, astronomiden fen bilimlerine, matematikten robotik kodlamaya, yapay zekadan havacılığa, nano teknolojiden yenilenebilir enerjiye kadar, şenlik kapsamında hazırlanan birçok farklı temada atölyelerde yapılacak etkinlikler, sergi ve söyleşiler gençlerimize, İlimiz eğitim ve öğretimine önemli katkı ve kazanımlar sağlayacaktır.

Özellikle gençlerimizin imkan ve fırsat verildiğinde ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarılara imza atabildiklerini hepimiz görüyoruz, bunun birçok örneğini yaşıyoruz. Bu tür fuar ve şenlikler bunlar için de bir fırsattır, çeşitli fikirlerin projelendirerek pratiğe dönüşmesine vesiledir.

Bu sergi boyunca burada sergilenecek projelerin her birinde çocuklarımızın emekleri, hayalleri var. Bunlar arasında inanıyorum ki gezdikçe çok etkileyici projeler göreceğiz. Bu anlamda çocuklarımızın ürettiği bu projeler bizlere geleceğin müjdesini verirken aynı zamanda onlara güven duyduğumuzda, destek verdiğimizde, neleri başarabileceklerinin de ispatıdır.

Çocuklarımız ürettikleri bu eserlerle, bizlere geleceğin müjdesini veriyorlar. İnanıyorum ki bütün bu güzel çalışmalarla önümüzdeki yıllar, çok seçkin bilim insanlarımızın yetişmesine, yetişen bu bilim insanlarımızın da dünyanın dikkatini çeken buluşlarına, çalışmalarına, araştırmalarına sahne olacaktır. Bu çalışmaların, Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarını yetiştirmek yolundaki çabalara çok değerli katkılar sağlayacağı inancıyla çalışmalara katılan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve eğitim çalışanlarını kutlar, başarılar dilerim" dedi.

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