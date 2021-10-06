VALİ ARSLANTAŞ, AĞLASUN İLÇE GELİŞİM ÇALIŞTAYI AÇILIŞINA KATILDI

BURDUR (Habermetre) - Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Burdur Valiliği öncülüğünde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Ağlasun Belediyesi işbirliği ile düzenlen "Ağlasun İlçe Gelişim Çalıştayına" katıldı.

Temeli Burdur İl Gelişim Planı ile atılan ve bu kapsamda tüm ilçelerde düzenlenen İlçe Gelişim Stratejileri Forumları neticesinde İlçelerde öne çıkan ve odaklanılması önerilen gelişim alanları ve sektörlerin belirlendiği çalışmaların devam niteliğinde olan "İlçe Gelişim Çalıştayları'nın" ilki bugün Ağlasun İlçesiyle başladı.

Vali Arslantaş, Ağlasun İlçesinde öne çıkan Turizm, Bitkisel Üretim ve Hayvansal Üretim temalarının iki gün boyunca her yönüyle ele alınacağı Çalıştayın başta Ağlasun olmak üzere ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diledi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Vali Ali Arslantaş, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Ağlasun Kaymakamı Tahir Demir, Ağlasun Belediye Başkanı Ali Ulusoy, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Volkan Güler, MAKÜ Ağlasun Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kırbaş tarafından açılış konuşması yapıldı.

Vali Arslantaş burada yaptığı konuşmada; "İl Gelişim Planı çerçevesinde yapacağımız gelişim çalıştaylarının ilkini Ağlasun'da bugün başlatıyoruz. İnsanın gelişimi, muhitin gelişimi, mahallenin gelişimi, ilçenin gelişimi, ilin gelişimi ve ülkenin gelişimi birbirlerinden ayırt edilemiyor.

Valiliğimizin öncülüğünde kalkınma ajansımız üniversitemiz, kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz ile birlikte bir yola çıktık. Bu çalıştayların sonuç bildirgeleri olacak. Özellikle röportör arkadaşlarımızdan hassaten rica ettiğim şudur. Çalışma guruplarından dile getirilen hususların tamamı bir bütünlük içerisinde, kim yapacak, ne yapacak, kiminle beraber yapacak, hangi sürelerle faaliyet bitirilmiş olacak ve kontrolü nasıl sağlanacak. Maddi kaynağı yapılacak faaliyetin maliyeti nereden temin edilecek. Bütün bunları bir bütünlük içerisinde sunarlarsa çünkü bu toplantının sonucunda teklif edilen, yapılması gereken işler olacak. Bunların bir maaliyeti olacak. Kimlerin karşılayacağını belirlememiz gerekecek. Belki kasım ayında belediyelerin, özel idarelerin, yerel yönetimlerin ülkenin bütçesi oluşturulurken bu bütçenin içerisine konulanacak kaynakları oluştururken buna göre yeniden revize etmemiz gerekecek.

Röportör arkadaşlarımdan ricam, sonuç bildirgesini sunmadan önce Rektörlüğe, Valiliğe, Ajansa sunmadan önce bunların tamamını okuyanın anlayabileceği bir üslupla alması istiyorum.

Çalıştay esnasında güncel kaygılardan uzak İlçemizi, İlimizi geleceğe hazırlayacak, çocuklarımıza miras bırakacağımız İlçeyi, İli, mekanı nasıl bulmak, nasıl bırakmak istiyorsak, bununla ilgilide planlama yapılmasını rica ediyorum" dedi.

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