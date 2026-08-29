Fenerbahçe'de Kojo Peprah Oppong imzayı attı! Meğerse eski yıldızla telefonda görüşmüş

Geçen sezon Nice formasıyla burada oynadığını hatırlatan genç savunmacı, "Atmosferi ve taraftarların tutkusunu biliyorum. Teknik direktörümüzle de çok güzel bir konuşma gerçekleştirdik. Bunlar beni buraya getirmeye ikna eden şeyler oldu. Djiku ile konuşmam da çok etkiliydi" ifadelerini kullandı.

SKRINIAR VE AKE'YE MEYDAN OKUDU

Takımdaki forma rekabetine de değinen Oppong, Milan Skriniar ve Nathan Ake gibi tecrübeli isimlerle aynı kadroda bulunmanın kendisi için önemli olduğunu söyledi.

22 yaşındaki stoper, "Skriniar ve Ake çok tecrübeli oyuncular. Onlardan öğrenebileceğim çok fazla şey var diye düşünüyorum. Onlarla forma rekabetine girmek harika olacak" diye konuştu.