Uzungöl'ün yeni 'imar planı'nda 3 kat sınırı (2)

UZUNGÖL PLATFORMU'NDAN AÇIKLAMA

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygulanması planlanan 'Uzungöl Koruma Amaçlı İmar Planı' ile ilgili Uzungöl Platformu üyeleri, basın toplantısı düzenlendi. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ndeki toplantıya Uzungöl Muhtarı Mehmet Öztürk, Uzungöl Birlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İdris Akyüz, Uzungöl Turizmini Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Akyüz ve Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mustafa Keleş katıldı. Toplantıda, yeni çalışmayla Uzungöl'de İmar sorununu gündemden tamamen çıkarmanın ve bölgeyi doğal turizm destinasyonu haline dönüştürmenin amaçlandığı belirtildi.