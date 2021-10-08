Uzun Mehmet Camii'nde Cuma namazı yoğunluğu - Haberler
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Uzun Mehmet Camii'nde Cuma namazı yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Uzun Mehmet Camii'nde Cuma namazı yoğunluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Uzun Mehmet Camii'nde Cuma yoğunluğu yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Uzun Mehmet Camii'nde Cuma yoğunluğu yaşandı.

Zonguldak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığını Uzun Mehmet Camisi yoğun günlerden birini yaşadı. Vatandaşlar cuma namazını kılabilmek için camiye akın etti. Bazı vatandaşlar camide yer bulamayınca yanlarında getirdikleri kartonlarla cami önlerinde namaz kaldı. Öte yandan vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına da dikkat etmesi gözlerden kaçmadı. - ZONGULDAK

Uzun Mehmet Camii'nde Cuma namazı yoğunluğu

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Haber: Uzun Mehmet Camii'nde Cuma namazı yoğunluğu - Haberler
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