Uyuşturucu için para isteyen oğlunu öldüren babaya 'haksız tahrik' ile 15 yıl hapis

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de uyuşturucu almak için para isteyen oğlu Bekir Yıldırım'ı (21) çıkan tartışmada av tüfeğiyle öldüren Cuma Yıldırım (57), tutuklu yargılandığı davada 'haksız tahrik' indirimiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 4 Mayıs günü saat 09.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Danışment Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bağımlı olduğu öne sürülen Bekir Yıldırım, uyuşturucu almak için evde babası Cuma Yıldırım'dan para istedi. Cuma Yıldırım, olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Bu sırada Cuma Yıldırım, kendisini dövmeye kalkışan oğluna av tüfeğiyle ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Bekir Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cuma Yıldırım polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cuma Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahkeme heyeti, sanık Cuma Yıldırım'ı, 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ardından, olayın 'haksız tahrik altında' işlendiğine hükmederek cezayı 15 yıla düşürdü ve Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.