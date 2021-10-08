Uyuşturucu için para isteyen oğlunu öldüren babaya 'haksız tahrik' ile 15 yıl hapis - Haberler
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Uyuşturucu için para isteyen oğlunu öldüren babaya 'haksız tahrik' ile 15 yıl hapis

Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel
Uyuşturucu için para isteyen oğlunu öldüren babaya 'haksız tahrik' ile 15 yıl hapis

KAYSERİ'de uyuşturucu almak için para isteyen oğlu Bekir Yıldırım'ı (21) çıkan tartışmada av tüfeğiyle öldüren Cuma Yıldırım (57), tutuklu yargılandığı davada 'haksız tahrik' indirimiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de uyuşturucu almak için para isteyen oğlu Bekir Yıldırım'ı (21) çıkan tartışmada av tüfeğiyle öldüren Cuma Yıldırım (57), tutuklu yargılandığı davada 'haksız tahrik' indirimiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 4 Mayıs günü saat 09.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Danışment Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bağımlı olduğu öne sürülen Bekir Yıldırım, uyuşturucu almak için evde babası Cuma Yıldırım'dan para istedi. Cuma Yıldırım, olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Bu sırada Cuma Yıldırım, kendisini dövmeye kalkışan oğluna av tüfeğiyle ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Bekir Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cuma Yıldırım polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cuma Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cuma Yıldırım hakkında Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'UYUŞTURUCU ALACAĞINI BİLDİĞİM İÇİN PARA VERMEDİM'

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Cuma Yıldırım hazır bulundu. Oğlunun uyuşturucu kullanıcısı olduğunu anlatan Yıldırım, "Oğlum uyuşturucu kullanıyordu, engelleyemedim. Kredi çekip, araba aldım. Sigarasını ben alırdım. 3 ay kapıya çıkamadım. Uyuşturucu kullandığı için hep ağladım. Belki iyi olur diye bekledim. Evden uzaklaştırma kararı vardı. Eve geldi. Üstü başı yırtıktı. Oğlum, 'kız arkadaşımla buluşmaya gideceğim. 400 TL para ver' dedi. Cebimdeki 20 lirayı gösterdim. 'Bu da ekmek paramız' dedim. Uyuşturucu alacağını bildiğim için para vermedim. Küfretti. 'Seni de kendimi de öldüreceğim' dedi. 'Bu illetten kurtul, tedavi ettirelim oğlum' dedim. Evde bulunan tüfeği benden alacak düşüncesiyle paniğe kapılıp, bir anda tetiğe bastım. Bir anda ateş aldı. Polisi ve ambulansı aradım. Oğlumun öldüğünü karakolda öğrendim. Bir baba evladına nasıl zarar verir? Oğluma nasıl koyabilirim? Pişmanım" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Cuma Yıldırım'ı, 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ardından, olayın 'haksız tahrik altında' işlendiğine hükmederek cezayı 15 yıla düşürdü ve Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.


Uyuşturucu için para isteyen oğlunu öldüren babaya 'haksız tahrik' ile 15 yıl hapis

Uyuşturucu için para isteyen oğlunu öldüren babaya 'haksız tahrik' ile 15 yıl hapis

Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Son Dakika Haberleri
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