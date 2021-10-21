SAKARYA (Habermetre) - Başkent'te gün boyu üst düzey temaslarda bulunan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili M. Levent Bülbül ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti. Ülke ve şehir meselelerinin görüşüldüğü ziyarette çalışmalarını anlatan Başkan Babaoğlu'na başarılar dileyen Bakan Soylu, Hendek'in yanında oldukları mesajını verdi.

ÜST DÜZEY ZİYARETLER VE TEMASLAR

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek için Ankara'da bir dizi temaslarda ve görüşmelerde bulundu. Kurumlar nezdinde yapılan ziyaretlerde çalışmalar ve projeler ele alınırken, Başkan Babaoğlu Hendek'e yapılacak olan yatırımlar için destek arayışını hızlandırdı. Ziyaretleri kapsamında TBMM'ye giden Başkan Babaoğlu, burada MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül başta olmak üzere diğer Milletvekilleriyle görüştü.

BÜLBÜL BAŞARILAR DİLEDİ

Yoğun meclis çalışmalarından bulduğu fırsatta misafirlerini ağırlayan Bülbül'e teşekkür eden Başkan Babaoğlu, "Gazi Meclis çatısı altında şehrimiz ve ülkemiz için mücadele ediyorsunuz. Vatanımız ve milletimiz adına gösterdiğiniz gayrete şahidiz. Kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcınız olsun" diye konuştu. MHP Grup Başkanvekili Bülbül ise, MHP'nin tüm belediyelerinin üretken bir anlayışla hizmet ederek birbirinden güzel eserleri ülkemize kazandırdığına dikkat çekti. Babaoğlu'ndan projeler ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Bülbül, "Sakarya'mızın daha iyi noktalara gelmesi, hemşehrilerimizin en güzel hizmetlere kavuşması adına güçlü bir şekilde çalışacağız. Cumhur İttifakının tüm belediyeleriyle övünüyoruz. Sizlere başarılar ve kolaylıklar diliyorum" dedi

BAKAN SOYLU'YA ÖNEMLİ ZİYARET

Başkan Babaoğlu ardından Bülbül ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti. Ziyareti sosyal medyadan duyuran Başkan Babaoğlu, "Hendek'imiz için kurumlar nezdinde önemli görüşmeler gerçekleştirdiğimiz Başkent temasları kapsamında; MHP Grup Başkanvekilimiz Sakarya Milletvekili Sn. M. Levent Bülbül ile birlikte İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'yu ziyaret ettik. Ülkemiz için canla başla mücadele eden Sayın Grup Başkanvekilimize ve Sayın Bakanımıza verdikleri destekler nedeniyle teşekkür ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Hendek her daim yanınızda" mesajı verdi. Ülke ve şehir meselelerinin konuşulduğu görüşmede Bakan Soylu, Babaoğlu'na çalışmalarında başarılar dileyerek Hendek'in yanında olduklarını söyledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri