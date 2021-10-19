Urla'da "Muhtarlar Günü" kutlandı

Urla ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Atatürk Mahallesi Muhtarı Rahime Tekin, Kuşçular Mahallesi Muhtarı Mehmet Doğan ve Şirinkent Muhtarı Ceren Yap tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Etkinliğe, Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Ali Armağan Karaca, Urla Jandarma Komutanı Üsteğmen Adem Aydoğdu, Urla Emniyet Müdürü Zeynep Erdoğan, siyasi parti ve STK temsilcileri, oda başkanları, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.