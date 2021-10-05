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Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu Maltepe'de başladı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Ayabakan - Haberler | Kültür Sanat

Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu Maltepe'de başladı Maltepe'de Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'nun lansman etkinliği gerçekleştirildi.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu Maltepe'de başladı

İSTANBUL - Maltepe'de Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'nun lansman etkinliği gerçekleştirildi. Gürcistan, Özbekistan, Rusya ve Türkiye'den katılım sağlayan sanatçılar, Maltepeliler ile birlikte sanatlarını icra ederek heykeller yapacaklar.

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Taş Heykel Sempozyumunun bugün lansmanı gerçekleştirildi. Sempozyumda Rusya, Gürcistan, Özbekistan ve Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerden katılım sağlayan sanatçılar, Maltepeliler için mermerleri yontarak sanat eserlerini icra edecekler.

Çeşitli ülkelerden sanatçıların katıldığı sempozyumun ana teması; diyalog, dostluk, barış ve kültür oldu. Maltepe'de düzenlenen sempozyumun küratörlüğünü ise Maltepeli sanatçı Güner Yener yapıyor. Heykellerin yapım aşamasında Maltepe'de ki öğrenciler, gençler, kadınlar da katılacaklar. Sanatçılar ile Maltepelilerin ortak uğraşı ile ortaya çıkan eserler Maltepe'nin belirli mahallelerine koyulacak.

Sempozyuma Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç başta olmak üzere, Özbekistan Sanatçılar Birliği Başkanı İbrahim Valihodcyev, Avrasya Tiyatrolar Birliği Özbekistan Temsilcisi Aybek Kopadze ve Nesima Djureva, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda davetli katıldı.

Sempozyum küratörü Güner Yener "Maltepe belediye başkanımız Özbekistan'da bir dernekle bir protokol imzalamıştı. Protokol kapsamında Maltepe'de bir taş heykel sempozyumu düzenliyoruz. Sayın belediye başkanı bana küratörlüğü teklif etti. Ben de Maltepe'nin yerel sanatçısıyım ve kabul ettim. 3'ü Özbek, 1'i Gürcü ve 1'i Rus olan sanatçılarımızı Nesime hanım temsil ediyor ve bağımızı kuruyor. İki de Türk sanatçımız bizlere eşlik ediyor. 1'i Metin Kar, Kocaeli üniversitesi öğretim görevlisi, diğeri ise İmdat Avcı. Bu heykeller bittikten sonra mahallerimize koyulacak" dedi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Maltepe'de bir heykel sempozyumunu, Özbekistan Sanatçılar Birliği, ve Sanatçılar Birliği Başkanı İbrahim beyle birlikte hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 2 bin 500 sanatçının üye olduğu bir dernek. Geçtiğimiz aylarda Özbekistan'da yapmış olduğumuz protokol aşamasında, sanatçılarımızın karşılıklı görüş alışverişi yapması ve ortak projeleri hayata geçirmesi noktasında anlaşmıştık. Gürcistan, Rusya, Özbekistan ve Türkiye'den katılan 5 sanatçımızla bir heykel sempozyumu gerçekleştiriyoruz Maltepe'de. Buradaki heykellerimizin yapım aşamasında Maltepe'de ki öğrencilerimiz, gençlerimiz, kadınlarımız da katılacaklar. İşlem bittikten sonra da her mahallemize bir heykel koyarak onları mahallelerimize teslim edeceğiz. Güzel bir çalışma oldu, inşallah sonucu da hep birlikte tamamlamış olacağız" dedi.

Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu Maltepe'de başladı

Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu Maltepe'de başladı

Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu Maltepe'de başladı

Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu Maltepe'de başladı
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Ayabakan - Son Dakika Haberleri
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