DENİZLİ (DHA) - TÜRKİYE'nin ilk ve tek cam bienali olma özelliği taşıyan Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Cam Bienali 6'ncı kez kapılarını açtı. 17 Ekim'e kadar sürecek bienalde, ziyaretçiler her gün farklı sanatçıların canlı cam gösterisini izleyebilecek, konferanslarla bilgilenip atölye çalışmalarına katılabilecek, kendi cam boncuklarını yapabilecek ve 'kendi bardağını tasarla' aktivitelerine de katılabilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Karma Tasarım Atölyesi organizasyonuyla düzenlenen 6'ncı kez düzenlenen Uluslararası Denizli Cam Bienali resmi açılış töreni yapıldı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış törenine, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, davetliler, cam sanatçıları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Karma Tasarım Atölyesi'nden Ömür Duruerk, bienalin ilk ateşini 2011 yılında yaktıklarını belirterek, "Bienalimiz bugün 10 yaşında ve 6'ncısını gerçekleştiriyoruz. Pandemi sebebiyle yurt dışından pek çok cam sanatçısı online olarak bienale katılacak. Konferanslar, yarışma ve defilelerle bienalimizde birçok ilke imza atacağız. Ejderha Nefesi adını koyduğumuz cam yarışması, Fotoğrafçı- şair Akgün Akova'nın fotoğraflı sunumu ve Kanadalı cam sanatçısı Laura Donefer'in 15 senede gerçekleştirdiği efsane cam defilesi 'GlassFashion Show'u ilk kez 35 Türk cam sanatçımız ile gerçekleştireceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından, protokol, cam sanatçıları ve öğrenciler bienalin ateşini birlikte yaktılar. Bienal kapsamında davetlilerin beğenisine sunulan Çağdaş Karma Cam Sergisi'ni gezen katılımcılar eserleri ve atölye çalışmalarını inceledi. Birçok ilke ev sahipliği yapacak bienal, amatör ve profesyonel olarak cam ile ilgilenenlerin yanı sıra, camın şekillenip sanata dönüşmesini merak eden, camla tanışmak isteyen 7'den 70'e herkese açık ve ücretsiz olacak. 17 Ekim'e kadar davetliler bienalde sanatçıları izlemenin ve etkinliklerde yer almanın yanı sıra kendi cam boncuklarını yapabilecek ve 'kendi bardağını tasarla' aktivitelerine de katılabilecek.