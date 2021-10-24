FETHİYE, MUĞLA (İHA) - - Ukraynalı kadın paraşütçü denize çakıldı

Fethiye'de devam eden Ölüdeniz Hava Oyunları Festivalinde havada paraşütü kapanan Ukraynalı kadın paraşütçü denize düşerken, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye İlçesi Ölüdeniz mahallesinde düzenlenen 'Uluslararası Hava Oyunları Festivalinde' yaşanan kazalara güvenlik birimleri zamanında müdahale ediyor.

Festivalin bugünkü bölümünde 1700 metre yükseklikteki Babadağ'dan atlayış gerçekleştiren Ukrayna uyruklu kadın paraşütçü havada paraşütü kapandı. Ukraynalı kadın paraşütçü şans esere idenize düştü.

Festival nedeniyle denizde deniz emniyeti görevi yürüten Sahil Güvenlik Dalış Timi Ukraynalı turistin düştüğü bölgeye hareket etti. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından deniz yüzeyinde yarı baygın vaziyette bulunan kadın paraşütçü kurtarılarak sudan çıkarıldı.

Sahil Güvenlik botuna alınan yaralı paraşütçünün ilk müdahalesi dalgıç personel tarafından yapıldı. Yaralı kadın paraşütçü Belcekız Plajı'nda hazır bekleyen 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline bilinci açık vaziyette teslim edildi.