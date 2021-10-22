Kocasinan Belediyesi'nden Uğurevler Mahallesi'ne aile sağlığı merkezi

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kocasinan Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projesi kapsamında Uğurevler Mahallesi'ne kazandırdığı aile sağlığı merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Törende konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, bu hizmetlerin çok önemli olduğunu belirterek, emeği geçen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Türkiye'nin AK Parti iktidarı döneminde sağlık alanında adeta çağ atladığını vurgulayan Yıldız, "21 yıl önce doktor görmeyen hastaneler vardı. Şimdi bu konuda çok iyi konumdayız. Bu hizmetleri vatandaşın ayağına getiren belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de mahallelerde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını önemsediklerini ifade ederek, bu kapsamda Uğurevler Mahallesi'ne kazandırılan aile sağlığı merkezinin bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Kayseri'deki belediyelerin mazeret üretmeden hizmet üretmeye gayret ettiğini vurgulayan Büyükkılıç, "16 ilçe ve Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimize hizmet üretiyoruz. Bir doktor olarak, yapılan aile sağlığı merkezi için Kocasinan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da her mahallenin ihtiyacına göre hizmetler ürettiklerini, kırsalda ve şehir merkezinde 93 mahalleye hizmet verdiklerini belirtti.

Her mahallenin kendine özgü istek ve talepleri olduğunu aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimden itibaren tüm mahallelerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz. Bunlardan biri olan ve olmazsa olmazımız olan kentsel dönüşüm çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Çünkü bizim geleneğimizde vatandaşlarımıza hizmet etmek var. Bu doğrultuda Uğurevler Mahallemizde değişim ve dönüşümü sürdürüyoruz. Bu mahallemizde ihtiyaç olan okul ve aile sağlığı merkezini yaptık. Önümüzdeki aylarda okulun açılışını gerçekleştireceğiz. Mülkiyet ve hukuki süreçlerden dolayı zaman alan sağlık ocağını da şimdi hizmete sunuyoruz. Göreve geldiğimden bu yana toplam 13 adet aile sağlığı merkezini şehrimize kazandırdık. Hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından dua edilerek, merkezin açılışı gerçekleştirildi.