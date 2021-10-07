TRABZON (İHA) - Turkovac aşısı Faz-3 çalışmasının Türkiye genelinde uygulanacağı 40 merkezden biri olan Trabzon'da hazırlıklar tamamlandı

TRABZON - Turkovac aşısı Faz-3 çalışmasının Türkiye genelinde uygulanacağı 40 merkezden biri olan Trabzon'da 3 adet aşı polikliniği hazırlandı.

Turkovac aşısı Faz-3 çalışması kapsamında Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 poliklinikte 18-60 yaş arası kişilere aşı uygulaması yapılacağı belirtilerek aşının onay veren kişilere uygulanacağı ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Çelik çalışmanın, Sağlık Bakanlığı'nın ön gördüğü kriterlere uygun hasta profilleri üzerinde uygulanacağını söyledi. Çelik "Bakanlığımızın önerisi doğrultusunda, Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi olarak Turkovac Faz-3 çalışma merkezlerinden bir tanesi olduk. Buna uygun olarak 22 aşı polikliniğimizin 3 tanesini bu çalışma için düzenlemiş bulunmaktayız. Merkezimiz şu anda tanımlanmış ve gerekli işlemleri yapılmış. Bu çalışma döneminde Bakanlığımızın ön gördüğü kriterlere uygun hasta profilleri seçilerek bu kişiler çalışma guruplarına alınacak. Dolayısıyla bu kişiler Bakanlığın belirlediği sürelerde takipleri yapılarak kendilerinden belirli aralıklarla antikor düzeyi bakılacak. Dolayısıyla bu çalışmanın ne kadar verimli olacağına karar verilecek ve inşallah bundan sonra da Türk aşısını kullanmaya başlayacağız" diye konuştu.

Turkovac aşısının Faz-3 çalışması 18-60 yaş arası kişilere uygulanacağını kaydeden Çelik, "18-60 yaş arası kişiler genellikle bu guruba katılacak. Kişilerden onam istenecek ve altı ay belirli periyotlarda takip edilecek. Bunlar da kendi bilgileri dahilinde gruba katılacaklar. Bu grupları da biz Bakanlığın ön gördüğü dönemlerde kan almak suretiyle takip edeceğiz ve kendileriyle iletişim halinde olunacak. Sonuç olarak da bir rapor oluşturulacak sonucu da inşallah hep beraber göreceğiz. Sağlık Bakanlığımız 40 merkezinde birim kuruldu. 7 bin 400 kişi bu gruba dahil edilecek ve 6 ay süre ile takip edilen katılımcıların antikor düzeyleri incelenerek istatistikleri yapıldıktan sonra aşı uygulamasına karar verilecek "dedi.