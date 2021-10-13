Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı'ndan BUÜ'ye işbirliği ziyareti

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanı İlker Astarcı ve Gençlik Çalışmaları Koordinatörü İbrahim Demirel, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'u ziyaret etti. İlker Astarcı, Ulusal Ajans'ın çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Şenay'ın da katıldığı toplantıda Ulusal Ajans Başkanı'na BUÜ'nün Uluslararası Akademik İlişkiler Stratejisi, uluslararası projeleri ve Erasmus değişim hareketliliği hakkında bilgi sunuldu.

TÜRKİYE'NİN AKADEMİK VE BİLİMSEL TEMSİLİNE KATKI

Ulusal Ajans Başkanlığı'nın eğitim ve gençlik programları hususunda büyük bir gayretle çalıştığını belirten Başkan İlker Astarcı, bu çalışmaların Türkiye'nin akademik ve bilimsel alanda temsiline önemli bir katkı sağladığını söyledi. Son dönemde gündeme yansıyan Erasmus hibelerinin ödenmesindeki gecikmenin Avrupa Komisyonu'nun karar ve ödeme süreçlerindeki gecikmesinden kaynaklandığını vurgulayan Astarcı, Türkiye'nin ilgili fona kendine düşen katkıyı yaptığını, ancak Avrupa Komisyonu'nun süreci zamanında tamamlamadığını, en yakın zamanda hibelerin ödenmesini beklediklerini ifade etti.

BUÜ'DEN DEĞİŞİM ÖĞRENCİLERİNE KRİTİK DESTEK

Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz ise Yönetim olarak muhtemel gecikmeleri öngördüklerini ve öğrencileri zor durumda bırakmamak adına Üniversitenin Erasmus fonundaki kalan mevcut hibe miktarını kullanarak bu dönem gönderilen tüm öğrencilere hibelerinin Kasım ayına kadar %50'sinin, kalan kısmının ise Ulusal Ajans tarafından hibenin tamamı ödendiği zaman aktarılabileceğini açıkladı. Rektör Kılavuz, bu hususun öğrencilere de duyurulduğunu belirtti. Kılavuz, ayrıca YÖK'ün Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nda vurgulanan doğrultuda BUÜ'nün tüm enstitü, fakülte, meslek yüksekokulu ve diğer birimleriyle uluslararasılaşmaya önem verdiğini ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüğüne işaret ederek, Ulusal Ajans Başkanı'na işbirliği ve ziyaretleri için teşekkür etti.

Türkiye'de yükseköğretim kurumlarının uluslararası akademik çalışmaları kapsamında Erasmus programının öğrenci-öğretim elemanı değişim hareketliliği ve aynı kapsamda projeleri Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı) tarafından koordine ediliyor.

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