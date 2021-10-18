Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, Sayın Valimizi Ziyaret Etti

ERZİNCAN (Habermetre) - Sayın Valimiz Mehmet Makas, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı'yı makamında kabul etti.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayın Valimiz Mehmet Makas, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı'yı Erzincan'da görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

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