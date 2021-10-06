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Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kandaş, Güney Afrikalı iş insanlarıyla bir araya geldi

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kandaş, Güney Afrikalı iş insanlarıyla bir araya geldi

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, Güney Afrika'nın Durban kentinde Güney Afrikalı iş insanlarıyla buluştu.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, Güney Afrika'nın Durban kentinde Güney Afrikalı iş insanlarıyla buluştu.

Kandaş, Güney Afrika'nın ticaret merkezlerinden Durban kentine düzenlediği ziyaret kapsamında, ülkenin önde gelen ticaret organizasyonlarından Minara Ticaret Odası ve Durban Ticaret Odası temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmelerde 21-22 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek 3. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nun iki ülke arasındaki ticari ilişkiler açısından önemine vurgu yapılarak, ticaret odalarının kendi iş çevrelerinde gerekli duyuruları yapması için destek istendi.

Kandaş ayrıca Türkiye'nin Güney Afrika'daki en büyük yatırımı olan DEFY'nin fırın ve çamaşır makinesi ürettiği fabrikayı ziyaret etti.

Büyükelçi Kandaş, temmuzda yaşanan yağmalama olaylarında önemli ölçüde maddi zarara uğrayan DEFY'ye o dönemde destek olan Güney Afrika Polis Teşkilatı üst düzey görevlileriyle de görüştü.

Kandaş'a ziyaretlerinde, DEFY Üst Yöneticisi Mustafa Soylu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Güney Afrika Başkanı Ebubekir Salim, TİKA Koordinatörü Mükremin Çakır ile büyükelçilik yetkilileri ve ülkede faaliyet gösteren Türk şirketlerinin temsilcileri eşlik etti.???????

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri
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