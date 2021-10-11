Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, TEKNOFEST'te ödül alan öğrencilerle buluştu - Haberler
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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, TEKNOFEST'te ödül alan öğrencilerle buluştu

AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, TEKNOFEST'te ödül alan öğrencilerle buluştu

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye'nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021'de ödül alan Lefkoşa'daki Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerini kabul etti.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye'nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021'de ödül alan Lefkoşa'daki Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerini kabul etti.

Büyükelçi Başçeri, kabulde yaptığı konuşmada, geçen ay İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 2021 etkinliklerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de çok sayıda takımın katıldığını ve Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi'nin de etkinlikte büyük bir başarıya imza attığını söyledi.

Başçeri, "Ekip 'Efficiency Challange'da elektrik araç kategorisinde ana klasmanda ikinci oldu. Yerli üretim klasmanında birincilik ve görsel tasarımda ikincilik ödülünü kazandı. Kendilerini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Göstermiş oldukları çaba için, teknolojinin üretilmesi ve ileri götürülmesi konusunda daha bu genç yaşlarında bu alana baş koydukları için kendilerini tebrik ediyorum. Önümüzdeki çalışmalarında kendilerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti olarak bu alanda yapılacak her türlü çabaya katkı vermeye hazır olduklarını belirten Başçeri, "Önümüzdeki dönemde bu genç kabiliyetleri hayatın çok daha farklı alanlarında, üretirken ve teknolojiyi geliştirirken görmeyi arzu ediyoruz." dedi.

Başçeri ayrıca, ekibe başarılarından dolayı hediye takdim etti.

Öğrenciler ise Büyükelçilik bahçesinde, Teknofest 2021'de dereceye giren elektrikli araçları "E-Caretta" ile kısa bir sürüş yaparak, araçlarını Başçeri'ye tanıttı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, TEKNOFEST'te ödül alan öğrencilerle buluştu

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, TEKNOFEST'te ödül alan öğrencilerle buluştu

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, TEKNOFEST'te ödül alan öğrencilerle buluştu

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, TEKNOFEST'te ödül alan öğrencilerle buluştu

AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri
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Haber: Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, TEKNOFEST'te ödül alan öğrencilerle buluştu - Haberler
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