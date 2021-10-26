Türkiye'nin en iyi Anadolu Çoban Köpeği Karaman'dan seçildi

KARAMAN (İHA) - Karaman'da yetiştirilen 'Canpolat' isimli köpek, Niğde'de düzenlenen en iyi Anadolu Çoban Köpeği yarışmasında rakiplerini geride bırakarak Türkiye birincisi seçildi.

Geçtiğimiz günlerde Niğde'de düzenlenen 2021 Niğde Evren Benli Güzellik Yarışmasına Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 350 köpek katıldı. Karaman'dan yarışmaya katılan 28 aylık Canpolat isimli köpek ise iri cüssesiyle Yetişkin Erkekler Kategorisinde Türkiye'nin en iyi Anadolu Çoban Köpeği seçildi.

"Köpeğimizin birinci olması bizleri sevindirdi"

Yapılan yarışmada köpeklerinin Türkiye birinci seçilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirten Saffet Urgancı, "Her yıl yapılan bu yarışmalara yüzlerce köpek katılıyor. Biz de bu yıl Niğde'de yapılan yarışmaya 28 aylık olan Canpolat isimli köpeğimizle katıldık. Yarışmalar sonunda köpeğimiz Yetişkin Erkekler Kategorisinde 50 köpek arasından Türkiye birincisi seçildi. Bununla da gurur ve onur duyduk. Biz çiftliğimizde bu cins köpek üretiyoruz. Canpolat gibi birçok köpeğimiz var. Önümüzdeki yıllarda da yapılacak olan yarışmalara diğer köpeklerimizle katılacağız" dedi.

Urgancı, çiftlikteki özel barınağından çıkararak gezdirdiği Canpolat'ın kafasının ve boyunun büyüklüğünün adeta aslanı anımsatması dikkat çekti. Çiftlikteki köpeklere ait isimlerinin yazılı olduğu özel yaptırılan tasmalarsa dikkatlerden kaçmadı. - KARAMAN