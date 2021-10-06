"Türkiye Muhtarları El Ele" Projesi Toplantısı Düzenlendi

ÇANAKKALE (Habermetre) - İçişleri Bakanlığı Sivil toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu tarafından "Hepimiz Birlikteyiz, Türkiye için Görevdeyiz" sloganı ile başlatılan İller İdaresi Genel Müdürlüğünün proje ortağı olduğu "Türkiye Muhtarları El Ele" projesi kapsamında toplantı düzenlendi.

ÇOMÜ Troya Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya Vali İlhami AKTAŞ, İller İdaresi Daire Başkanı Suna Üstüner, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, Teşkilat Başkanı Turan Süme, "Türkiye Muhtarları El Ele" proje koordinatörü Yeşim Gürsoy, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, ülkemizin çeşitli illerinden gelen muhtarlarımız ile Çanakkale merkez ilçe mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan toplantıda "Türkiye Muhtarları El Ele" projesi tanıtım filmi izlendi.

"Türkiye Muhtarları El Ele" projesi kapsamında düzenlenen toplantıda; Vali İlhami AKTAŞ, İller İdaresi Daire Başkanı Suna Üstüner, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ve Çanakkale Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Arslan katılımcılara hitap ettiler.

Vali İlhami AKTAŞ, "Muhtarlık müessesi, milletimizin devletine ulaştığı en kısa ve kolay yoldur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühleriyle muhtarlık müessesi hak ettiği konuma ulaştı. Halkımızın hizmetkarları olan muhtarlarımızı şehitler diyarı Çanakkale'mizde ağırlamak memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Toplantı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı personeli Dr. Yusuf Kartal'ın Çanakkale Destanı'nı anlatan konuşmalarının ardından Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunun bir bölümünün geçtiği Kazdağı'nın eteklerindeki Bayramiç ilçesinde çekilen "Akif" adlı belgeselin izlenmesiyle son buldu.

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