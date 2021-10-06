'Türkiye Muhtarları El Ele' Projesi Toplantısı Düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Türkiye Muhtarları El Ele" Projesi Toplantısı Düzenlendi

Habermetre - Haberler | Toplum

İçişleri Bakanlığı Sivil toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu tarafından "Hepimiz Birlikteyiz, Türkiye için Görevdeyiz" sloganı ile başlatılan İller İdaresi Genel Müdürlüğünün proje ortağı olduğu "Türkiye Muhtarları El Ele" projesi...

ÇANAKKALE (Habermetre) - İçişleri Bakanlığı Sivil toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu tarafından "Hepimiz Birlikteyiz, Türkiye için Görevdeyiz" sloganı ile başlatılan İller İdaresi Genel Müdürlüğünün proje ortağı olduğu "Türkiye Muhtarları El Ele" projesi kapsamında toplantı düzenlendi.

ÇOMÜ Troya Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya Vali İlhami AKTAŞ, İller İdaresi Daire Başkanı Suna Üstüner, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, Teşkilat Başkanı Turan Süme, "Türkiye Muhtarları El Ele" proje koordinatörü Yeşim Gürsoy, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, ülkemizin çeşitli illerinden gelen muhtarlarımız ile Çanakkale merkez ilçe mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan toplantıda "Türkiye Muhtarları El Ele" projesi tanıtım filmi izlendi.

"Türkiye Muhtarları El Ele" projesi kapsamında düzenlenen toplantıda; Vali İlhami AKTAŞ, İller İdaresi Daire Başkanı Suna Üstüner, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ve Çanakkale Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Arslan katılımcılara hitap ettiler.

Vali İlhami AKTAŞ, "Muhtarlık müessesi, milletimizin devletine ulaştığı en kısa ve kolay yoldur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühleriyle muhtarlık müessesi hak ettiği konuma ulaştı. Halkımızın hizmetkarları olan muhtarlarımızı şehitler diyarı Çanakkale'mizde ağırlamak memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Toplantı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı personeli Dr. Yusuf Kartal'ın Çanakkale Destanı'nı anlatan konuşmalarının ardından Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunun bir bölümünün geçtiği Kazdağı'nın eteklerindeki Bayramiç ilçesinde çekilen "Akif" adlı belgeselin izlenmesiyle son buldu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Bülent Ersoy Seren Serengil Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Mesut Özil Mehmet Topal Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Türkiye Muhtarları El Ele' Projesi Toplantısı Düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 17:54:53. #1.13#