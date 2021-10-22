Türkiye Beyazay Derneği Duyurusu
Türkiye Beyazay Derneği'nin Ankara Üniversitesi TÖMER ve Oxford as Academy ile birlikte yürüttüğü "Yeni Lisan, İki İnsan" adlı sosyal projesi kapsamında ücretsiz dil kursu düzenleyecektir.
Türkiye Beyazay Derneği'nin Ankara Üniversitesi Tömer ve Oxford as Academy ile birlikte yürüttüğü "Yeni Lisan, İki İnsan" adlı sosyal projesi kapsamında ücretsiz dil kursu düzenleyecektir.
Ayrıntılı bilgi Türkiye Beyazay Derneği'nin iletişim kanalları ile internet sayfasından edinilebilir.
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