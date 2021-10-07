TÜRKİYE-AZERBAYCAN MESLEKİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye- Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nda imzalanan protokole göre, mesleki eğitimde tecrübe paylaşımının yanında Azerbaycan'da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle iki yeni meslek okulu kurulacak. Protokol kapsamında meslek okullarının sınıf, öğrenci, imalathane ve laboratuvar sayıları, müfredat, öğretim materyalleri, haftalık ders çizelgeleri gibi ayrıntıları Türkiye'deki mesleki eğitim deneyimine dayalı olarak ve tarafların karşılıklı mutabakatıyla belirlenecek. Bu okullardan mezun olacak öğrencilere hem Türkiye hem Azerbaycan diploması verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Azerbaycan eğitim yöneticilerine yönelik düzenlediği eğitim yöneticileri programı kapsamındaki okul ziyaretleri Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile devam etti. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Kemal Varın Numanoğlu, Mesleki Eğitim Politikaları Daire Başkanı Sayın Recep Altın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Zekine Dayıoğlu, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ahmet Coşkun Azerbaycanlı eğitim yöneticileri ile bir araya geldiler.

Mesleki Eğitim Genel Müdürümüz Kemal Varın Numanoğlu peşe (meslek) liselerinin memleket meselesi olduğunu, iki ülkenin bu çerçevede iş birliği içinde olmasının önemini dile getirdi. Köklü ilişkilerimizin bulunduğu kardeş ülke Azerbaycan'a katkı sunmanın onur verici olduğunu belirtti.

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