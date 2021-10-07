TÜRKİYE-AZERBAYCAN MESLEKİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TÜRKİYE-AZERBAYCAN MESLEKİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Habermetre - Haberler | Toplum
TÜRKİYE-AZERBAYCAN MESLEKİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nda imzalanan protokole göre, mesleki eğitimde tecrübe paylaşımının yanında Azerbaycan'da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle iki yeni meslek okulu kurulacak.

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye- Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nda imzalanan protokole göre, mesleki eğitimde tecrübe paylaşımının yanında Azerbaycan'da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle iki yeni meslek okulu kurulacak. Protokol kapsamında meslek okullarının sınıf, öğrenci, imalathane ve laboratuvar sayıları, müfredat, öğretim materyalleri, haftalık ders çizelgeleri gibi ayrıntıları Türkiye'deki mesleki eğitim deneyimine dayalı olarak ve tarafların karşılıklı mutabakatıyla belirlenecek. Bu okullardan mezun olacak öğrencilere hem Türkiye hem Azerbaycan diploması verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Azerbaycan eğitim yöneticilerine yönelik düzenlediği eğitim yöneticileri programı kapsamındaki okul ziyaretleri Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile devam etti. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Kemal Varın Numanoğlu, Mesleki Eğitim Politikaları Daire Başkanı Sayın Recep Altın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Zekine Dayıoğlu, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ahmet Coşkun Azerbaycanlı eğitim yöneticileri ile bir araya geldiler.

Mesleki Eğitim Genel Müdürümüz Kemal Varın Numanoğlu peşe (meslek) liselerinin memleket meselesi olduğunu, iki ülkenin bu çerçevede iş birliği içinde olmasının önemini dile getirdi. Köklü ilişkilerimizin bulunduğu kardeş ülke Azerbaycan'a katkı sunmanın onur verici olduğunu belirtti.

YanıtlaYönlendir YanıtlaYönlendir

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Deniz Akkaya Amelia Hamlin
Spor Marcao Mesut Özil Fatih Terim Serdar Aziz Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Kenan Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TÜRKİYE-AZERBAYCAN MESLEKİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 22:48:27. #1.17#