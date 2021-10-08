Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival başladı
Kahveseverlerin heyecanla beklediği Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival başladı.
İSTANBUL (DHA) - Kahveseverlerin heyecanla beklediği Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival başladı. KüçükÇiftlik Park İstanbul'da kapılarını açan etkinlik, özel tadım ve ikramların yanı sıra, atölyeler, barista gösterileri ve ünlü sanatçıların konserlerine ev sahipliği yapıyor.
Türk Telekom Prime'ın bu yıl sponsoru olduğu İstanbul Coffee Festival, müşterilerine özel yüzde 50 indirimli bilet ve özel kapıdan giriş ayrıcalığıyla KüçükÇiftlik Park İstanbul'da kahve severleri ağırlıyor. Kahve ile ilgili yüzlerce markanın bir araya geldiği festival kapsamında, tadımlar, eğitimler, atölye ve seminerler, evde demleme teknikleri, konserler ve canlı sanat performansları yer alıyor. Ayrıca dünyanın farklı ülkelerinden gelen kahve eksperleri, deneyim ve bilgilerini profesyonel katılımcılarla paylaşıyor.
KAHVENİN BİRLEŞTİRİCİ ETKİSİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI AMAÇLANIYOR
Türk Telekom tarafından festival ile ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival, nitelikli kahve ve yaşam kültürünü şehrin dokusuyla birleştirerek katılımcılara merkezinde kahvenin olduğu eşsiz bir festival deneyimi yaşatıyor. Gastronomi alanında İstanbul'un marka festivali olarak geçtiğimiz yıllarda da yoğun ilgi gören festival, gittikçe zenginleşen ve büyüyen bir kültürün taşıyıcısı olarak kahvenin birleştirici etkisini yaygınlaştırmayı amaçlıyor."
FESTİVAL 10 EKİM'E KADAR DEVAM EDİYOR
Festivale katılım için biletlerin dsmbilet.com, biletino.com ve "Dream On" mobil uygulaması üzerinden alınabileceği ifade edildi. Prime'lılar ise PRIME KAHVE yazıp 6262'ye yollayarak veya Türk Telekom online mobil uygulamasından aldıkları şifreyi belirtilen bilet satış noktalarındaki "Davetiye Kodum Var" alanına girerek giriş indiriminden yararlanabilecek.
10 Ekim'e kadar devam edecek festival programının detayları ise şöyle;
08.10.2021 Cuma
2. Seans
16: 00-17: 00 Ars Longa
17: 00-18: 00 Ezgi Yelen
18: 15-19: 15 Burak Kut
09.10.2021 Cumartesi
1. Seans
10: 00-11: 00 The Golden Shore
11: 00-12: 00 The Abrakadabralar
12: 00-13: 00 Astrovelvet
13: 00-14: 00 Sattas
2. Seans
15: 00-16: 00 Elçin Orçun
16: 00-17: 00 Safiye
17: 00-18: 00 Fırat Akarsel
18: 15-19: 15 Can Bonomo
10.10.2021 Pazar
1. Seans
10: 00-11: 00 Vince The Moon
11: 00-12: 00 Hazi
12: 00-13: 00 Ece Barak
13: 00-14: 00Melis Fis
2. Seans
15: 00-16: 00 Kürşat Nayim
16: 00-17: 00 Ezgi Yelen
17: 00-18: 00 Ege Çubukçu
18: 15-19: 15 Gökhan Türkmen