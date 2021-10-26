Türk Kızılay Kırıkkale Şubesinin küçük Kızılaycıları ihtiyaç sahibi ailelere moral oldular

KIRIKKALE (Habermetre) - Türk Kızılay Kırıkkale şubesi yine çok güzel bir uygulamayı başlatarak küçük Kızılaycılar ile ihtiyaç sahibi ailelere ev ziyaretleri yaparak ailelerimize moral ve destek oluyor.

"Ortak ziyaretler gerçekleştirdiler"

Ev ziyaretlerini Kızılay Kırıkkale şubesi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü gönüllüleri ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk evleri sakinleri ile birlikte gerçekleştirdi. Yapılan ziyaretler ile de genç nesillerin de dezavantajlı ailelere karşı duyarlı hale gelmeleri sağlanıyor.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa işler "Kızılay Kırıkkale Şubesi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Gönüllüleri ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün ilgilendiği pırlanta çocukları ile birlikte gittik ve kardeşlik ettik. Her birinin hikayesi farklı, acısı farklıydı. Bizleri karşılarında görünce çok sevindiler ve hepsi yalnız olmadıklarını hissederek bol dua ettiler. Ailelerimiz sıkıntıları ve gençlere verdikleri nasihatler hepimize ders oldu. Faaliyete gönüllü olarak katılan katılımcılar hepsi bu çalışmadan bu faaliyetten çok etkilendiler ve Kızılay'ın böyle bir duyarlılığın taşımasını ve böyle bir çalışma yapmasını çok takdir ile karşıladılar ve Kızılay'ın her faaliyetinde bulunmak istediklerini belirttiler "dedi. Şeyma Fidan

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