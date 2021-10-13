Türk doktorlardan Sudan halkına sağlık hizmeti

Sağlık Bakanlığına bağlı Nyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sudan'ın yanı sıra bölgedeki diğer ülkelerin halklarına da hizmet veriyor. Hastanede görev yapan doktorlar, Sarafa köyünde sağlık taraması gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin başbakanı olarak 2006 yılında Sudan'ı ziyaretinde Darfur bölgesine giderek iç savaş nedeniyle evsiz kalan binlerce insanı ziyaret etmişti. Darfur bölgesini ziyaret eden ilk lider olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaşanan insanlık dramına dikkatleri çekmişti ve ziyareti sırasında Nyala'ya büyük ve modern bir hastane yapılması talimatını vermişti. Sudan Darfur'da sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde sürdürülebilmesi amacıyla modern şartlarda bir hastane yaptırılması için 2007 yılında "Sağlıkta İşbirliği Protokolü" imzalanarak çalışmalara başlandı. 2012 yılında hastanenin inşaatı ve donanımı tamamlandı. 2013 yılında Nyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine ait işletme-devir protokolü imzalandı ve 28 Şubat 2014 yılında hastanenin resmi açılışı yapıldı. Tam donanımlı olarak hizmete giren hastane 70 bin metrekare alan üzerinde kurulu ve 150 yatak kapasitesine sahip. Hastane sadece Sudan'a değil bölgedeki diğer ülkelerin haklarına da hizmet veriyor.

YAKLAŞIK BİN 200 HASTA MUAYENE EDİLDİ

Nyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli, Darfur Bölge Valisi Minno Arko Minnavi ile koordineli olarak Nyala şehrinin yaklaşık 50 kilometre batısındaki Sarafa köyünün İddul Fursan mevkiinde sağlık taraması gerçekleştirdi. Köy ve çevre halkı kendilerine sunulan bu hizmeti büyük sevinçle karşılayarak, doktorlara çeşitli sevgi gösterilerinde bulundu. Nyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticisi Uzman Dr. Süleyman Dönmez, "Bütün Sudanlı kardeşlerimize devletimiz Türkiye adına, tüm Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın selamlarını getirdik. Nyala Sudan Eğitim Araştırma Hastanesi olarak bu coğrafyada hep birlikte Sudan halkına hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Gerçekleştirilen sağlık taramasında radyoloji uzmanı tarafından ultrason hizmeti, geçici kurulan laboratuvarda idrar, kan tahlili ve 450 kişiye Malarya taraması yapıldı. İç Hastalıkları, Çocuk Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi, Üroloji, Ağız ve Diş Sağlığı, Göz Hastalıkları, Dermatoloji, Acil Tıp Uzmanlık alanlarında Türk doktorlar ve yardımcı sağlık personeli tarafından yaklaşık bin 200 hasta muayene edilip, eczane bölümünde ise bin kadar hastaya ilaç verildi. Sağlık taramasında sunulamayacak sağlık hizmetleri için de bölgedeki hastalar hastaneye davet edildi.

(Utku Şimşek/İHA)