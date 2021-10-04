Turhal'da 'pancar' coşkusu

TURHAL, TOKAT (İHA) - Kayseri Şeker, Turhal Fabrikası'nda 88'nci pancar alım ve şeker üretim kampanyasını törenle başlattı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay; "Bir çiftçi kuruluşu olarak, Cumhuriyet eseri Turhal Şeker Fabrikası'na sahip olmanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Bölge çiftçisine en iyi şekilde hizmet etmek için var gücümüzle mücadelemiz devam edecek" dedi.

Kayseri Şeker, Boğazlıyan ve Kayseri Fabrikaları'ndan sonra Turhal Fabrikasında da pancar alım ve şeker üretim kampanyasını törenle başlattı. Törene, Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Milletvekili Av. Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Ak Parti İl Başkanı Cüneyt Aldemir, CHP İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Turhal İlçe Emniyet Müdürü Nadir Öztürk, Gaziosman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Rüstem Cangi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Çekiç, Tarım İl Müdürü Orhan Şahin, Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede siyasi partilerin ilçe başkanları, ziraat odası başkanları ve çiftçiler coşkuya ortak oldu.

Törenin açılışında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Turhal Şeker Fabrikası'nın, Kayseri Şeker çatısı altında 4'ncü kampanyasının açılışını yaptığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Turhal Şeker Fabrikası, 2018 yılında Özelleştirme İdaresi'nden Kayseri Şeker Fabrikası tarafından alındı. O günden bu güne gerçekten büyük bir başarı ve performans ortaya konuldu. Büyük bir başarı hikayesi yazıldı burada Turhal Şeker Fabrikası adete küllerinden yeniden doğdu. Fabrikamızın eski halini bilenler çevremize baktığı zaman ne demek istediğimi gayet net şekilde görüyorlar görecekler. Turhal Şeker Fabrikası yenileniyor ve çiftçilerimizin helal kazancının, el emeğinin, alın terinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi için yeniden çarklarını çeviriyor şanlı şanlı bu çarklar dönecek ve inşallah bu bacalar tütecek biz buna inanıyoruz. Bunun içinde Kayseri Şeker olarak büyük bir gayret mücadele veriyoruz. Bir çiftçi kuruluşu olarak böyle bir fabrikayı almaktan dolayı gururluyuz ve bunun değerini biliyoruz ve hak ettiği şekilde burada emek veriyoruz gayret gösteriyoruz. Turhal Şeker Fabrikası bu kampanya döneminde yani 88'inci kampanya döneminde bizim için 4'üncü kampanya döneminde 5267 çiftçi ile sözleşme gerçekleştirmiş ve bu 121 bin dekar alan da bu sözleşmeli üretim gerçekleştiriliyor 121 bin dekar alanda toplamda 723 bin ton pancar hasadı bekliyoruz. 88 gün sürecek kampanya dönemimizde 100 bin ton şeker üreteceğiz."

Niksar ve Çamlıbel Bölge Müdürlüğü bina ve hizmet sahalarının da satın alındığını hatırlatan Başkan Akay, Turhal Şeker Fabrikası'nın da son taksitinin önümüzdeki yıl ödeneceğini kaydetti. Başkan Akay, Fabrikanın Tokat tarımına olduğu gibi ekonomisine de ayni ve nakdi avanslar, pancar bedeli, personel ücretleri ve Tokat ilinden yapılan ihtiyaç maddeleri alımlarıyla birlikte toplamda 454 milyon lira katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan da, Turhal Şeker'in özelleştirmenin yüz akı olduğuna vurgu yaparak, "Turhal şeker özelleştirildiği günden bu yana özelleştirmenin yüz akı oldu. Biz Turhal Şeker'in yaptığı faaliyetlerden çalışmalardan memnunuz. Kayseri Şeker'in, Sayın Başkan Akay'ın her zaman yanındayız. Kayseri Şeker'den daha büyük yatırımlar daha katma değerli yatırımlar bekliyoruz. Çiftçimizin ihtiyaçlarını giderecek çiftçimizin ürünlerini değerlendirebileceğimiz ürünlerini katma değerli şekilde satabileceğimiz yatırımlar bekliyoruz. İnşallah bunları da birlikte başaracağız birlikte hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Turhal Şeker Fabrikası'nın Tokat için çok kıymetli olduğunu dile getiren Tokat Valisi Ozan Balcı ise, "Türk Milletinin, Türk çiftçisinin alın teri ile tabiri caiz ise kendi küllerinden meydana getirdiği bir yapı sadece Turhal'ımıza değil tüm Türkiye'ye değer üreten bir fabrika. İşçilerimizin ve çiftçilerimizin alın teri ile aşkıyla sevgisiyle yükseldi, yüceliyor, değer üretiyor. İnşallah değer üretmeye de devam edecek Şunu ifade edeyim, Kayseri Şeker dolayısıyla Turhal Şeker Fabrikası bölgemiz ekonomisinde bir lokomotiftir. Çok önemsiyoruz, destekliyoruz. Başarılarını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Umuyorum ve diliyorum inşallah Turhal'ımıza, Tokat'ımıza, Türkiye'mize daha büyük değerler üretecekler. Şuana kadar yapılanlar en güzel göstergesi çok kıymetli bir yönetimi var işçileri çiftçileri aşkla şevkle çalışıyor bizlerde desteklemekten büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dua, kurban kesimi ve kurdele kesimi ile Turhal Şeker Fabrikası 88'inci pancar alım ve şeker üretim kampanyasını başlattı. - KAYSERİ