Tuğgeneral Çimen'den Rektör Çomaklı'ya iade-i ziyaret - Haberler
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Tuğgeneral Çimen'den Rektör Çomaklı'ya iade-i ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Tuğgeneral Çimen'den Rektör Çomaklı'ya iade-i ziyaret

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ağrı İl Jandarma Komutanlığı görevinden Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Mehmet Çimen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya iade-i ziyarette bulundu.

ERZURUM (İHA) - Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ağrı İl Jandarma Komutanlığı görevinden Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Mehmet Çimen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya iade-i ziyarette bulundu.

Tuğgeneral Çimen'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Çomaklı, bu tarz ziyaretlerin kurumlar arası iletişim ve iş birliklerine katkı sağladığını belirterek şehre en iyi hizmetin birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak verilebileceğini söyledi.

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum'u kalkındırmayı kendilerine misyon edindiklerini ifade eden Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin sadece eğitim kurumu olmadığını, gerçekleştirdiği çalışmalarla toplum yararını da gözettiğini aktardı.

Ziyaretten önce Atatürk Üniversitesini gezme fırsatı bulduğunu söyleyen Tuğgeneral Çimen, özellikle canlı kampüs hayatının öğrenciler için büyük şans olduğunu ifade ederek üniversiteyi çok beğendiğini vurguladı.

Kurumlar arası gerçekleştirilecek çeşitli projelerin paydaşı olabileceklerini belirten Çimen, misafirperverliği dolayısıyla Rektör Çomaklı'ya teşekkür etti. - ERZURUM

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Haber: Tuğgeneral Çimen'den Rektör Çomaklı'ya iade-i ziyaret - Haberler
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