KIRKLARELİ - Trakya'da 7 ve 11'inci sınıflar için Destekleme ve Yetiştirme Kursları başlatıldı

KIRKLARELİ (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca, Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık uzaktan eğitim sürecinde ortaya çıkan öğrenme kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 7 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, AA muhabirine, kurslara öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Kurslar sayesinde öğrencilerin kayıplarının en alt düzeye indirileceğini anlatan Kalkan, 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinden sonra, 7 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik de DYK'yi ücretsiz yüz yüze başlattıklarını kaydetti.

Kalkan, kursların kent merkezinde 9 ortaokul, 3 lisede 1900 öğrencinin katılımıyla sürdüğünü sözlerine ekledi.

Fahri Kasapoğlu Ortaokulu öğrencisi Aras Kıtay ise salgın döneminde eğitiminden biraz geri kaldığını ve bu nedenle açılan kurslara katıldığını söyledi.

Kıtay, kurs sayesinde gördüğü diğer dersleri de pekiştirdiğini kaydetti.

Aysima Girgin de kursların evdeki çalışmalardan daha yararlı olduğunu dile getirdi.

Edirne ve Tekirdağ'da da kurslar başladı.